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    7位大法官人事藍白全否決 苗博雅：用大罷免讓國家恢復正常

    明天即將進行大罷免投票，立法院國民黨團上午由立法院正副院長韓國瑜、江啟臣帶領全體黨籍委員於議場前召開「一定出來投『不同意罷免』」記者會。（記者劉信德攝）

    明天即將進行大罷免投票，立法院國民黨團上午由立法院正副院長韓國瑜、江啟臣帶領全體黨籍委員於議場前召開「一定出來投『不同意罷免』」記者會。（記者劉信德攝）

    2025/07/25 13:33

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在大罷免前夕，立法院院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票，此次7位大法官被提名人遭在野立委聯手以席次多數優勢全數封殺。對此台北市議員苗博雅表示，藍白人事大封殺，讓憲法法庭癱瘓不能運作，用大封殺讓立法院不受監督，公民當然可以用大罷免監督立法院，用大罷免讓國家恢復正常。

    苗博雅在臉書PO文表示，藍白：不能大罷免立委；也是藍白：集體封殺兩波共14位大法官提名人，憲法法庭是唯一能監督立法院的憲政機關，大法官全部封殺，憲法法庭已有8個月無法做成判決，癱瘓將持續延長。

    苗博雅指出，藍白人事大封殺，讓憲法法庭癱瘓不能運作，用大封殺讓立法院不受監督，公民當然可以用大罷免監督立法院，用大罷免讓國家恢復正常，立委罷了31席，藍白還有31+N席可以監督。

    苗博雅直言，如果你還是覺得立委不能大罷免，請你告訴我，哪一位被罷免的立委，沒有參與《憲法訴訟法》修惡？哪一位沒有參與國會擴權？哪一位在選罷法修惡的過程中反對會議室鎖門3分鐘闖關？苗博雅立刻幫他宣傳反罷免，如果31位立委都是一致行動的共犯，人民有權一起檢討他們的劣行。

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