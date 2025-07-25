為台灣民主而唱！ 雙和「罷前之夜音樂晚會」6點登場

「雙和罷團」將在中和區四號公園八二三戰役紀念碑前廣場舉辦「罷前之夜音樂晚會」，將帶來多首名曲，為台灣民主而唱。（雙和罷團提供）

2025/07/25 12:41

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免投票倒數一天，罷免國民黨籍中和立委張智倫、永和立委林德福的「雙和罷團」今天（25日）晚上6點起在中和區四號公園八二三戰役紀念碑前廣場舉辦「罷前之夜音樂晚會」，將帶來「流浪到淡水」、「夢醒時分」、「我愛惜別的海岸」、「榮光歸香港」、「島嶼天光」等名曲，為台灣民主而唱。

雙和罷團今天舉辦「罷前之夜音樂晚會」，立委李坤城、人權工作者李明哲、行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧等人將帶來宣講，晚上7點由朱頭皮、樂團開場，前立委江永昌開唱「流浪到淡水」、民進黨發言人吳崢唱起「路」、立委吳沛憶開唱「勇氣」，歌手朱頭皮、楊舒雅也將帶來搖滾、饒舌等不同曲風。

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另外，「鷹爸」徐柏岳要唱「國家」、罷免張智倫領銜人將與朱頭皮合唱「小姐請汝予我愛」，市議員張維倩、張嘉玲、許昭興帶來「惜別的海岸」，政治評論人桑普唱起「榮光歸香港」，大合唱將唱出「如果能夠」、「迴」、「島嶼天光」等歌曲。音樂晚會同時安排車隊掃街，車隊最終抵達音樂會大集合，罷免團體「拔羅波」也將現身晚會，宣傳8月23日票投同意罷免。

雙和罷團表示，中和、永和不該永遠成為國民黨的禁臠，每位公民都有自己的意志，大家需要看到地方進步、交通改善，更堅決要求立委要忠誠於人民和國家，既然不知悔改，就大聲歡唱，堅定同意罷免。

面對罷免的林德福與張智倫今天將前往凱達格蘭大道參加國民黨反罷免活動，未舉辦選前之夜。

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