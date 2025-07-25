空服員飛12.5小時返台投票 夜半見接機志工感動喊：大罷免大成功

一名空服員今表示，他搭了12.5小時的紅眼飛機趕回台灣投票，今天凌晨3點半抵達桃園機場，孰料剛入境就看到接機大隊，感動高喊「大罷免大成功」。（圖擷取自「paddyliang」Threads）

2025/07/25 14:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免26日投票，近期於Threads上掀起「百工百業挺罷免」熱潮。一名空服員今表示，他搭了12.5小時的紅眼飛機趕回台灣投票，今天凌晨3點半抵達桃園機場，孰料剛入境就看到接機大隊，感動高喊「大罷免大成功」。

這名網友今上午7時許於Threads平台發文表示，他是一名空服員，剛飛了12.5小時凌晨3點半落地，入境時才4點就看到接機大隊歡迎海歸回來，儘管仍穿著公司制服卻忍不住喊了「大罷免大成功」。

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這名空服員坦言，「2020總統大選時拼了命也要從沙漠飛回家投票，今天航班上一直腦補我應該也載一些人回來投票，美國紅眼長班完全值得了。」

一名從海外趕回台灣網友直呼「讓我一下機就大哭是怎樣！」儘管他在出發前就知道有志工自發到機場為回國投票的海外遊子接機，不過因為他的班機抵達時間是清晨4點，原想可能沒有機會見到這些可愛志工們，「沒想到一走過入境大廳的門，就看到了兩側都有大大的台派寶寶娃娃，30至40名志工熱切的眼神真的讓人當場暴哭，且他們還是24小時都有人輪班」。

網友透露，看到他哭，志工還馬上獻上溫暖的抱抱、貼紙、飄帶等小物，還不忘來一句「歡迎回家」、「謝謝你回來投票」，原PO坦言「我自己家人都20至30年左右沒接過我的機了，這句『歡迎回家』也近30年沒在機場聽過了」、「拜託拜託大家最後一天努力拉票、把每一張同意票都催出來...台灣有這麼棒的年輕人，我們真的要為他們好好守護好他們的未來！」

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「美美的空服員妳好！走遍全世界，才能體會還是自己家園的飯菜香，既是台灣人，就該愛台灣」、「我是日本人，看了你的貼文，真的非常感動。台灣有這麼棒的年輕人，真的讓人敬佩。從日本也誠心為你們加油，希望你們能守護住美好的未來！」、「歡迎回家，謝謝你從海外奔波回來，也謝謝辛苦的志工們」。

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