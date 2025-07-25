立院投票結果出爐 藍白聯手二度封殺大法官被提名人

在大罷免前夕，立法院院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（記者劉信德攝）

2025/07/25 12:13

〔記者林欣漢／台北報導〕在大罷免前夕，立法院院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票，由於大法官被提名人要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。中午投票結果出爐，在藍白共識都否決的情況下，此次7位大法官被提名人遭在野立委聯手以席次多數優勢全數封殺。

立法院今天行使大法官人事同意權，國民黨團、民眾黨團聯手二度封殺全數大法官被提人。民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，「這都是政治算計」，強調若藍白持反對意見，應該清楚說明其憲政理念或憲法價值，否則本質上還是政治操作。

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司法院院長等7席大法官去年10月底任期屆滿，賴清德總統去年8月提名7位人選，12月底遭立法院全數封殺；總統府今年3月公布另7位大法官被提名人。司法院院長被提名人為蔡秋明、副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥，另5位大法官人選為政治大學法學院特聘教授詹鎮榮、台灣高檢署主任檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台北大學法律系教授陳慈陽。

投票結果出爐，蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩都得到51張同意票，59張不同意票；陳慈陽得到26張同意票，82張不同意票，2張無效票；詹鎮榮得到26張同意票，81張不同意票，3張無效票。

立法院院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（記者劉信德攝）

立法院院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（記者劉信德攝）

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