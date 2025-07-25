民主先驅與教育推手張云辭世享壽80歲 一生傳奇受讚揚

敏盛醫療集團副總裁張云辭世，雲林地方人士深表惋惜。（記者鄭旭凱攝）

2025/07/25 12:34

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕從青年時代台灣仍是戒嚴時期以來，一直是黨外、民進黨的大支柱，因長年支助雲林地區學校獎學金等而被稱為雲林之子的桃園敏盛醫療體系副總裁張云，在7月21日辭世，享壽80歲，消息傳回雲林縣，地方人士惋惜不已。

張云出生於雲林縣東勢鄉月眉村，初中時家道中落，成為他日後奮發向上的動力，雖然出身於雲林鄉間，但小時候常到舅舅洪清獅家裡玩，舅舅家裡後院有個密室，曾遇到台灣民主政治先驅李萬居、蘇東啟等人，當時黨外人士遭到國民黨打壓，但民主的幼苗已在張云心中逐漸發芽滋長。

請繼續往下閱讀...

從15歲時張云就讀北港初中東勢分部，雖然還是學生，但張云已開始支持黨外活動，20多歲賺到第一桶金開始，張云就熱心支助黨外人士，他先從商而後輾轉進入醫療產業，與好友楊敏盛醫師共同創建敏盛醫療體系。

張云最為地方人士津津樂道的是，他除了支持民主政治、力挺民進黨，但也與國民黨方面維持良好的關係，尤其感受到故鄉的城鄉教育差距，立志回饋雲林、幫助弱勢，希望讓鄉下的孩子也有翻身的機會，因而創立「修梅獎學金」，每年定期資助雲林沿海7所國中小每校2萬元，用於清寒學子之教育補助，長年累積幫助了無數孩子完成學業、翻轉人生。

2018年3月張云出版了「愛，雲林之子—張云」一書，娓娓道來他從月眉村走到醫療體系高層的歷程，向孩子們傳遞「再偏遠的孩子，也能擁抱夢想。」的信念，他的書還得到當時的蔡英文總統、時任行政院院長的總統賴清德為其寫推薦序。

張云老家在雲林縣東勢鄉，當年蔡英文競選總統時，張云家中掛滿競選旗幟。（記者鄭旭凱攝）

「愛，雲林之子─張云」新書發表會時，時任雲林縣長李進勇前往慶生。（記者鄭旭凱攝）

「愛，雲林之子─張云」一書記錄張云如何奮鬥、及力挺台灣民主政治的一生。（記者鄭旭凱攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法