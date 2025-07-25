風雨催票 「新北來罷」車隊：讓世界看見台灣拒絕親中立委的決心

新北市議員鄭宇恩、廖宜琨，及罷團「罷洪！刻不容楷」今天於三芝、淡水、八里催票。（記者羅國嘉攝）

2025/07/25 12:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨立委罷免案明（26日）投票，民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊，今（25）日結合新北市議員鄭宇恩、廖宜琨及罷團「罷洪！刻不容楷」，從三芝出發，一路挺進淡水與八里全力催票，儘管天候不佳，車隊仍風雨無阻穿梭街頭，沿途不乏市民揮手、比讚與揮旗喊支持，呼籲選民明天出門投下同意票，讓世界看見台灣拒絕親中立委的決心，「大罷免大成功」。

鄭宇恩表示，這場投票不僅是一場公民運動，更是台灣向世界展現守護民主、守護憲政秩序的關鍵時刻，台灣的民主是靠前輩犧牲個人財產、自由和生命，才換來現今台灣人擁有的「選舉、罷免、創制、複決」參政權，這一代的台灣人也有義務站出來，延續台灣的民主，呼籲選民出門投票，罷免破壞台灣憲政民主制度的立法委員，用行動守護台灣民主。

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鄭宇恩也感謝公民團體長期以來的堅持與努力，回憶從去年底站上街頭以來，每天不論刮風下雨都持續行動，她與服務團隊全程參與連署、文宣與志工協調，與民眾站在一起，呼籲大家明天務必投票，「這不只是罷免，更是一場守護民主的行動。明天我們一起出門投票，讓世界看見台灣拒絕親中立委的決心。」

廖宜琨指出，這場公民運動是為了阻止親中的藍委繼續將台灣套入一個中國的陷阱之中，「罷免是愛，是為了台灣」，呼籲選民26日攜帶身分證、印章與投票通知單，一起出門投下同意罷免票。

新北市議員鄭宇恩、廖宜琨，及罷團「罷洪！刻不容楷」今天於三芝、淡水、八里催票。（記者羅國嘉攝）

新北市議員鄭宇恩、廖宜琨，及罷團「罷洪！刻不容楷」今天於三芝、淡水、八里催票。（記者羅國嘉攝）

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