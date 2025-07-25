林佳龍低調訪日 日眾議員主動曬合照展現台日磐石友誼

日本自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆25日主動在社群發布與我國外交部長林佳龍、駐日代表李逸洋大使的合照。（圖取自中曾根康隆官方社群）

2025/07/25 12:11

〔記者方瑋立／台北報導〕日本眾議院議員、自民黨青年局局長中曾根康隆，今（25）日在社群發布動態，主動曬出與外交部長林佳龍、駐日大使李逸洋的合照，並附上我國國旗指出，「正在訪日的台灣外交部長林佳龍閣下與我進行了會談，李大使也一同出席，我們深入地交流了一小時，度過非常寶貴的意見交換時光」。

據了解，林佳龍此次訪日並非公開行程，不過中曾根主動曝光且搭配我國國旗發文，十足體現台日情誼。中曾根康隆是自民黨青壯派代表人物之一，其祖父中曾根康弘曾任日本首相、其父親中曾根弘文曾為日本外務大臣。

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中曾根今年4月底至5月初曾率團訪問台灣，團員包括多位參眾議員及日本青年會議所幹部，期間晉見總統賴清德、副總統蕭美琴等人，林佳龍當時設午宴接待中曾根一行，席間雙方就台日關係、經貿合作、區域情勢等議題交換意見。

林佳龍當時說，訪團成員包括多位日本優秀、年輕的國會議員及地方幹部，「都是前途不可限量的社會菁英，也是致力推動台日交流的關鍵人物」。他也向中曾根訪團分享「全球民主價值鏈、印太地區第一島鏈、非紅供應鏈」的「台灣戰略三鏈」觀點，並強調日本與台灣在此三戰略鏈上是重要夥伴，雙方合作將可打造互惠共榮的雙邊關係，促進印太區域的自由、和平與繁榮。

中曾根康隆當時致贈「台日友好達摩」，林佳龍也說，達摩寓意為祈求幸運、幸福，時常前往日本旅遊的朋友一定不陌生，「也以此祈願台日友誼堅若磐石」。

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