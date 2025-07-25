雙和罷團志工連遭攻擊！「雨傘男」被依傷害罪嫌移送偵辦

66歲許姓男子因言語不合，持傘攻擊志工蔡姓男子，警方當場將其逮捕，依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/25 12:42

〔記者鄭景議／台北報導〕雙和罷免團體昨（24）日晚間6時許於新北市中和區景安捷運站前進行舉牌宣講活動時，一名66歲許姓男子因言語不合，持傘攻擊志工蔡姓男子，警方當場將其逮捕，依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。據了解，包含台灣作家楊双子的伴侶賴庭荷被攻擊在內，七月份雙和罷團發生多起志工遭到攻擊事件，雙和罷團氣憤呼籲國民黨籍立委張智倫、林德福應明確表態，制止支持者暴力失控行為，勿再縱容社會對立。

中和警分局表示，當時一名許姓男子對年約39歲的蔡男表達對罷免活動的不滿，雙方爆發爭執，許男疑似情緒失控，持雨傘猛力戳擊蔡男胸部，導致紅腫傷勢。景安派出所所長鍾傳浩剛好在現場執勤，第一時間上前制止，並依現行犯將許男帶返派出所偵辦，全案依傷害罪嫌偵辦中。

請繼續往下閱讀...

警方指出，現場並未發生更進一步的肢體衝突，秩序已迅速恢復，並已依法製作筆錄，移送新北地檢署偵辦。中和分局強調，民主社會應理性表達立場，警方執法將持續秉持中立原則，以確保公共秩序與言論自由。

雙和罷團指出，該名男子疑似不滿罷免行動，持續近距離騷擾女志工，志工友人見狀上前保護，卻遭對方持傘猛擊、以傘尖戳擊胸部。當時警方原本正在處理另一名志工遭辱罵糾紛，隨即接獲攻擊通報，火速趕抵現場並將施暴者上銬帶回。

據了解，受傷志工已在中和區議員張嘉玲助理陪同下就醫並完成驗傷，目前無大礙，並已對施暴者提起告訴。

這起事件是雙和罷免團隊兩日內遭遇的第二起人身攻擊事件。雙和罷團表示，前一日（23日）傍晚，也有女性志工在街頭和平宣講時，突遭對立群眾搶奪麥克風，引發混亂。

除了這兩起事件，知名台灣作家楊双子的伴侶賴庭荷，本月11日下午在新北市中和區參與罷免宣講活動，遭一名73歲蘇姓婦人當街攻擊，臉部與手部受傷。9日晚上則是新北市議員張嘉玲與雙和罷團志工在民樂街跟員山路口宣講時，一名反對罷免的婦女上前辱罵志工，還爭搶麥克風、拉扯，造成張嘉玲與三位志工掛彩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法