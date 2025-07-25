賴士葆合體趙少康掃街拜票 再批大罷免、賴清德

國民黨立委賴士葆（右二）再度合體中廣董事長趙少康（左二），於南中正選區掃街拜票，懇請民眾支持賴士葆，明投下不同意票。（記者蔡愷恆攝）

2025/07/25 12:24

〔記者蔡愷恆／台北報導〕國民黨立委賴士葆今（25）再度合體中廣董事長趙少康，於南中正選區掃街拜票，懇請民眾支持賴士葆，明（26）投下不同意票。賴士葆表示，賴清德發起大罷免是台灣版的文革。趙少康也批評，「台灣現在是團結還是分裂呢？是對立還是大家和諧呢？答案很可很清楚嘛。越來越分裂、越來越仇視。」他更問，這是否是賴清德想要的團結台灣，令人失望。

賴士葆說，我們台灣最美的風景是台灣人的善良，可是這一次已經引起立場不同的人，彼此之間的爭鬥仇恨。他對賴清德說，「歷史會記上這一筆的啦，你這麼殘忍，下重手來破壞台灣人民彼此之間的那種良善、友善的互動，我覺得太可怕了。」

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趙少康直言，若年年選舉，一選上就罷免，這樣台灣會亂成什麼樣子呢？他說：「台灣現在是團結還是分裂呢？是對立還是大家和諧呢？答案很清楚嘛。越來越分裂、越來越仇視。」他也問，這是不是賴清德想要的「團結的台灣」，「這是不是我們希望看到的台灣。」「看著都令人很傷心啊，難過很失望啊。」

同時，趙少康也回應蔡英文社群貼文，內容提到她將會出來投票，但沒有說明會支持哪方。趙少康認為，蔡英文、謝長廷與陳水扁在這次大罷免中皆無明顯表態、積極推動，是因為他們也知道這違反民主精神。

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