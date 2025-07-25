民主海嘯來襲！本土4小黨團結喊話「罷免是愛、愛要同意」

台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟及時代力量25日在台灣獨立建國聯盟舉行記者會，呼籲所有認同、支持第三勢力的選民，投下罷免同意票。（台灣基進提供）

2025/07/25 12:23

〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免最後衝刺，首波投票將於明（26）日登場，台灣獨立建國聯盟主席陳南天今（25）日表示，這場罷免從「青鳥」的星火起步，已匯聚成足以沖倒中國國民黨、台灣民眾黨與背後中國勢力的民主「大海嘯」。他強調，這可能是第三勢力、也是台灣人民最後一次守住民主發聲權的機會，呼籲全體支持者團結出來，以罷免守住台灣的未來。

本土小黨台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟及時代力量今天在台獨聯盟舉行記者會，喊出「罷免是愛、愛要同意」、「本土在野大集結、民主行動挺罷免」、「第三勢力、剷除敵對勢力」等口號，呼籲所有所有認同、支持第三勢力的選民，投下罷免同意票。

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陳南天說，大罷免運動從小小的「青鳥」星火開始，已經匯聚成民主的「大海嘯」，絕對要沖倒國民黨、民眾黨，以及其背後由中國領導的惡勢力，阻止其繼續霸占台灣最高民意機關。

陳南天強調，若罷免不幸失敗，面對中國併吞的野心和行動，台灣社會恐將失去自由論述與政黨多元競爭的空間，「這可能是所有在座政黨，未來無法再發表政見的開始」。他呼籲第三勢力的支持者挺身而出，為台灣核心的民主價值，打出漂亮的一仗。

台灣基進黨主席王興煥則指出，這場大罷免是台灣國族史上最大規模、明確宣告「從中國認同轉移為台灣認同」的國族再確認運動。現今國會已淪為中國「人民大會」，大罷免並非針對個人惡行，而是針對國會結構性之惡，唯有透過人民自發的大規模罷免行動，才能終止藍白合流亂政亂象。他強調，公民正在書寫「最壯闊、最瑰麗的國族史詩」。

時代力量黨主席王婉諭表示，面對過去一年多的國會亂象，罷免是這場憲政僵局的唯一解方。這場罷免是為重建國會，讓台灣民主能正常運作，也並非終點，而是台灣民主重新出發的「起點」。她指出，當前國會密室協商、黑箱審查已成常態，人民必須用選票踩煞車，才能重建國會監督功能。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵說，國會已成「舉手機器」，拒絕討論、摧毀民主審議機制，讓她無法對下一代說「這是我們交付的民主社會」。她呼籲人民站出來，拒絕傲慢又不負責任的立委。

台灣綠黨召集人甘崇緯指出，綠黨的創黨召集人，自1994年即推動「立委韓國瑜」的罷免運動，且順利進入三階投票，因此綠黨深知這是公民監督最直接的手段。他呼籲中間選民重新審視藍白立委造成的憲政亂象，投下同意票，讓國會真正回歸民主治理。

針對媒體提問補選規劃以及是否擔心失去對執政黨的監督制衡力量？各黨一致強調樂見公民團體與本土各政黨溝通討論，推出願意監督、守護民主價值的候選人。

王興煥說，台灣的選民結構始終存在對第三勢力的期待，國民黨過去的選票也不一定代表著親中的民意，而是對在野政黨的期待，只要本土政黨進場整合，就不可能會形成所謂執政一黨獨大的現象。

王婉諭則呼籲，正如讓罷免成功的關鍵是合作，補選時所有非藍白的勢力也必須團結，找出能夠願意為台灣努力、讓國會順暢運作的代表，創造出「本土過半」的國會，發揮監督制衡的力量。

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