王鴻薇昔嗆聲「沒在怕罷免」 阿美神級模仿笑翻網友

阿美模仿王鴻薇嗆聲。（「山除薇害」提供）

2025/07/25 12:14

〔記者甘孟霖／台北報導〕明天（26日）就是大罷免投票，罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」昨發布影片，王鴻薇曾在立院喊出「所以我們沒有在怕罷免的嘛」，「山除薇害」發言人阿美也親自模仿一段王鴻薇當時嗆聲的畫面，笑翻網友。

王鴻薇曾於去年10月立院朝野協商選罷法時嗆聲綠營：「所以我們沒有在怕罷免的嘛，趕快拍手，趕快拍手。」而今王鴻薇罷免選情拉鋸，近期也不斷找來大咖陪同參選，氣色看來也有些疲憊。

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「山除薇害」發布影片表示，複習罷免王鴻薇的理由，其一就是因為王鴻薇沒有在怕罷免，阿美也模仿這段經典片段，神情、語氣都十分到位，甚至還模仿王鴻薇口音，將「拍手」講成「拍ㄙㄡˇ」，模仿到最後，連阿美自己都嘴角失守。阿美也直言，王鴻薇「怕死囉」，建議委員「宜收斂」。

影片曝光，引發許多網友討論，不少人被唯妙唯肖的模仿笑翻，「笑死我了!726罷免成功後，第一時間一定要看一下紅薇的表情，然後再把這段影片播一次」、「請大家幫她完成生日願望 ：大罷免 大成功」、「7月26，立法院舔共委員大遷徙」。

阿美模仿王鴻薇嗆聲。（「山除薇害」提供）

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