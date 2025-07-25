傅崐萁稱7千萬捐款沒收到 童子賢：政治上的混淆

童子賢今日接受最高檢「菁英講堂」邀請，以「產業發展與世界局勢」為題發表演講，並於演講前接受媒體訪問。（記者王定傳攝）

2025/07/25 11:57

〔記者王定傳／台北報導〕和碩科技董事長童子賢爆料，花蓮震災時受捐款學校被縣府恐嚇不准收款，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁昨先後提告，傅今上午更指，童稱2018年捐款7千萬元，但縣府根本沒有收到；童子賢今受最高檢察署邀請演講前說，當年他捐款總計1.3億元，其中有5千多萬元捐助花蓮震災，對方的說法是「政治上的混淆」，且自己捐款卻被迫去找收據，實在有點難過，他最後強調：「對公共事務與政治，我就本著良心就好了」。

童子賢今日接受最高檢「菁英講堂」邀請，前往「博愛講堂」以「產業發展與世界局勢」為題發表演講，並於演講前接受媒體訪問。

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童子賢說，他與和碩集團在2018年捐款給花蓮縣政府社會局、社會局救助金專戶等官方單位，及其他民間公益團體與教育機構，合計1500萬元，自己捐款約1千萬元，和碩500萬元，並已公布詳細捐款對象，反問傅：「怎麼會一塊錢都沒有收到呢？」他認為傅的說法只是「政治上的混淆」。

「左手不必知道右手所做的善事」，童子賢強調，他與和碩自2018年至2024年間善意捐款，已經這麼多年了，卻要逼著去找收據，實在是有點「難過」。

童子賢接著指出，2018年間他對台灣的捐款是1億3660萬元，其中對花蓮震災的捐助約5千多萬，對方卻以衛福部的專戶沒找到資料就說他沒有捐款；他無奈地說：「全台灣有上百個戶頭在協助震災，為什麼只有去找2個專戶，然後找那2個專戶找不到，就說他沒有捐款，我是覺得這讓人家很困惑」。

童子賢認為不必在特定帳戶上打轉，因為2018年與2024年，和碩集團與他個人合計捐贈9972萬元協助地震賑災，其中，以他個人名義捐助的金額約為5363萬元；另外，2018年對台灣的捐款也達1億3660萬元，他強調：「對於公共事務與政治都一樣，我就本著良心就好了」。

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