史書華批葉元之與館長直播自證中共同路人 葉：史曾因造謠被判刑

罷免新北市藍委葉元之的「板橋大刪元」今舉行大車掃活動。（記者黃子暘攝）

2025/07/25 12:22

〔記者黃子暘／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免案明（26日）投票，目標罷免新北市藍委葉元之的「板橋大刪元」今天舉行大車掃活動。大刪元發言人莫莉說，若板橋東區超級指標選區打得漂亮，將有助8月23日投票的艱困選區罷免行動。罷葉案領銜人史書華指出，葉元之跟做出親中發言的網紅「館長」開直播，自證是「中共同路人」。葉元之反批，史書華曾因誹謗被判刑，若至今仍有人要認真看待其發言，「我也沒辦法」。

大刪元舉行「遶境車掃最終戰」，邀請民進黨籍立委黃捷與綠委、雙北民代、民進黨秘書長林右昌、前聯電董事長曹興誠、「鷹爸」徐柏岳等接力車掃，將繞行葉元之選區的板橋東區，今晚將在雙北大罷共享辦公室舉行「公民小吃店一民主快炒」選前之夜。

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莫莉說，今日車掃分2車一起出發，掃到晚上7點半，志工將風雨無阻，大刪元「有信心，一定要有信心」，盼明日板橋人踴躍投票，板橋是指標選區，也是大眾關注焦點，相信葉元之會做困獸之鬥，板東罷免成功，將有助於823第二波罷免投票行動。

針對市長侯友宜今日陪葉元之站路口反罷，史書華表示，侯友宜過去沒有特別幫忙葉元之，相信侯是屈於黨內壓力來幫忙，葉元之前2天還跟網紅「館長」陳之漢開直播，陳近期行徑就是親中，葉元之一再說罷團抹紅，但合作直播就是自證是中共同路人。

葉元之回應，史書華在公辦罷免說明會的表現荒腔走板，已說明他是一個胡說八道、信口開河之人，「他還曾因為造謠被判過刑，如果到現在還有人要認真去看待他講的話，我也沒辦法」。

車掃嘉賓「珍礙金門」發言人許祐嘉則說，台灣人真的很辛苦，但大家都珍惜這個可以大口呼吸自由空氣、享有創作自由的身份。

罷免新北市藍委葉元之的「板橋大刪元」今舉行大車掃活動。（記者黃子暘攝）

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