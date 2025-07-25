徐巧芯大姑涉洗錢、助理捲吸金案 許淑華質疑：徐身邊這麼多詐騙

「726台北同意罷」吳怡農（右起）、台北市議員許淑華、民進黨台北市黨部主委張茂楠一同赴福德市場掃街衝刺選前黃金期，呼籲公民朋友投下同意票！（記者陳逸寬攝）

2025/07/25 12:07

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員許淑華今天與壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農等人，前進北市中坡南路的市場掃街，許受訪被問到藍委徐巧芯的助理涉入吸金案，她列舉，除了徐的助理，大姑也涉洗錢案，不解為何徐身邊這麼多詐騙，蠻奇怪的，如今迴力鏢打到身上，應說清楚講明白。

許淑華表示，徐巧芯過往質疑前外交部長吳釗燮有助理是共諜時，口出「他怎麼可能不知道」，但自己的大姑、助理捲入詐騙案，徐卻都說不知道，迴力鏢打到身上不要雙標，應一視同仁、說清楚講明白，「你怎麼可能不知道？」

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許淑華指出，今天在這裡公開質問徐巧芯，「為什麼你身邊充斥詐騙的人？」如果真的希望不要被罷免，呼籲徐在投票前最後一天好好說明，「你身邊的詐騙是怎麼來的？」倘若沒有解釋清楚，相信人民會用選票教訓。

許淑華提到，詐騙是全國最痛恨的事，政府也積極編列預算、實際行動打詐，徐巧芯別用一句不知道，就好像沒有當作一回事。

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