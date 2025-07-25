為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐巧芯大姑涉洗錢、助理捲吸金案 許淑華質疑：徐身邊這麼多詐騙

    「726台北同意罷」吳怡農（右起）、台北市議員許淑華、民進黨台北市黨部主委張茂楠一同赴福德市場掃街衝刺選前黃金期，呼籲公民朋友投下同意票！（記者陳逸寬攝）

    「726台北同意罷」吳怡農（右起）、台北市議員許淑華、民進黨台北市黨部主委張茂楠一同赴福德市場掃街衝刺選前黃金期，呼籲公民朋友投下同意票！（記者陳逸寬攝）

    2025/07/25 12:07

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員許淑華今天與壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農等人，前進北市中坡南路的市場掃街，許受訪被問到藍委徐巧芯的助理涉入吸金案，她列舉，除了徐的助理，大姑也涉洗錢案，不解為何徐身邊這麼多詐騙，蠻奇怪的，如今迴力鏢打到身上，應說清楚講明白。

    許淑華表示，徐巧芯過往質疑前外交部長吳釗燮有助理是共諜時，口出「他怎麼可能不知道」，但自己的大姑、助理捲入詐騙案，徐卻都說不知道，迴力鏢打到身上不要雙標，應一視同仁、說清楚講明白，「你怎麼可能不知道？」

    許淑華指出，今天在這裡公開質問徐巧芯，「為什麼你身邊充斥詐騙的人？」如果真的希望不要被罷免，呼籲徐在投票前最後一天好好說明，「你身邊的詐騙是怎麼來的？」倘若沒有解釋清楚，相信人民會用選票教訓。

    許淑華提到，詐騙是全國最痛恨的事，政府也積極編列預算、實際行動打詐，徐巧芯別用一句不知道，就好像沒有當作一回事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播