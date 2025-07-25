童子賢曬近億元捐款紀錄 花蓮藍營批打烏賊戰

針對和碩董事長童子賢昨曬出近1億元對全體受贈機構捐助款項的記錄，國民黨花蓮縣議會黨團今天抨擊是用烏賊戰來掩蓋真相。（記者王峻祺攝）

2025/07/25 12:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕針對和碩董事長童子賢昨曬出近1億元對全體受贈機構捐助款項的記錄，國民黨花蓮縣議會黨團今天抨擊是用烏賊戰來掩蓋真相，表示童的說法反覆，更拿出一連串與指控時間完全對不上的捐款明細，質疑是「開完槍就跑」，完全沒有誠信與擔當。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，童子賢自稱捐款給學校受阻，才轉捐其他機構，但明細卻顯示童同樣捐給花蓮縣立花崗國中、美崙國中，甚至還捐到花蓮縣政府的社會救助金專戶，自打嘴巴。

請繼續往下閱讀...

他說，童捐出1千萬元給「公益平台文化基金會」，但基金會設籍台東，董事長為長期反對蘇花高建設的嚴長壽，童子賢本人也是該基金會董事。捐款對象與政治立場高度一致，令人懷疑是否挾資源影響政策。

吳建志還提及，童子賢所列出捐款明細為2018年，與最初聲稱捐給學校受阻的指控時間毫無關聯，更試圖以捐款近億元的數字煙霧彈，來規避問題焦點，明顯在打烏賊戰。

吳建志強調，童子賢這一連串不實言論，不只明顯配合民進黨選前節奏，更與綠營媒體合演「政治戲碼」，意圖影響投票結果。

針對童子賢爆料指控，花蓮震災時受捐款學校被縣府恐嚇不准收款，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁昨下午先後提告，傅崐萁今日上午受訪時表示，童子賢於投票前2、3天違反選罷法104條，進行嚴重指控，姑念他出身花蓮，今日下午3點前願意向花蓮人民道歉，會撤回告訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法