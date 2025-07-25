柯文哲提3方案行使罷免投票 法高行裁定一一打臉

柯文哲向台北高等行政法院聲請假處分，以3種方案行使罷免投票，被裁定駁回。圖為柯文哲（左二）、應曉薇（右一）本週二下囚車抵達台北地院開庭。（資料照）

2025/07/25 11:35

〔記者張文川／台北報導〕明天將進行罷免投票，羈押禁見中的民眾黨前主席、前台北市長柯文哲，於投票日前3天向台北高等行政法院聲請假處分，訴求以戒護投票、在看守所投票、或通訊投票等3種方案行使罷免投票權；台北高等行政法院今日裁定駁回，認為柯主張的3種方式都於法無據，違反選罷法現制的秘密投票、在籍投票，戒護投票不僅沒有法規可循，更會提升受羈押人脫逃的可能性，可能對公益造成重大侵害，因此裁定駁回。

柯文哲因涉京華城容積等弊案，目前仍羈押禁見於台北看守所，23日他委由律師提起行政訴訟、同時聲假處分，狀告台北市選舉委員會、台北看守所，請求法院准許他以適當方式行使台北市第6選區立委羅智強的罷免投票權。北高行24日傳喚3方開庭，今早做成裁定。

請繼續往下閱讀...

北高行合議庭審理認為，投票是由北市選委會負責辦理，台北看守所並非選務辦理機關，沒有職權可決定受柯文哲能否行使投票事務，刑事訴訟法、羈押法也沒有確保在押被告行使投票權的規範，北所只是協助配合北市選委會辦理選務，故北所與柯文哲間於本案不存在公法的法律關係。

北市選委會部分，柯文哲主張行使投票的適當方法，包括在北所設投票所、通訊投票、戒護外出投票等3種方式，但合議庭略式審查後認為，選罷法明定選舉制度兼有保障投票與不投票自由的效應，使前往投票所的選舉人可在無顧忌的自由環境下，以無記名方式秘密投票；選罷法明定應在戶籍地「在籍投票」，應如何保障受羈押人以自由意志行使選舉權，屬立法通盤考量的裁量範疇，法院無從令柯文哲不在籍投票。

裁定指出，柯文哲主張選罷法並未規定應「親自投票」，所以得以採用通訊投票，但北高行指出，由選罷法第17條至第19條規定可知，罷免投票必須由投票人「親自」至指定投票所，通訊投票違反此規定，其主張並不可採。

至於戒護外出至戶籍地投票，北高行認為，羈押法並無相關規範可供遵循，戒護過嚴會侵害人格權，過寬則會升高脫逃可能性，維安有困難度，損及公益。合議庭綜合衡量，若裁准而可能對公益造成的損害，遠甚於不裁准而對柯的個人損害，認定沒有假處分的必要性，故予駁回。

相關新聞：柯文哲聲請行使罷免投票 北高行裁定駁回

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法