徐巧芯前助理捲入違法吸金案 卓冠廷：國民黨沒招開始扯遊覽車

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

2025/07/25 12:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕徐巧芯前助理驚爆捲入違法吸金案，對此民進黨新北市議員卓冠廷表示，大罷免前兩天，徐巧芯前助理驚爆捲入違法吸金案，徐巧芯立刻切割，國民黨逼急沒招了，最大猛料竟是：卓冠廷與民進黨帶來的部分民眾20:40上了遊覽車！

卓冠廷在臉書PO文表示，護台大罷免 vs 違法大吸金，大罷免前兩天，徐巧芯前助理驚爆捲入違法吸金案，徐巧芯立刻切割，國民黨逼急沒招了，最大猛料竟是：卓冠廷與民進黨帶來的部分民眾20:40上了遊覽車！

請繼續往下閱讀...

卓冠廷指出，真是感謝國民黨側翼伺候，不過我們鶯歌鄉親可是自發決定一起包車出發，不到6點就抵達自由廣場，一起前往會場，風雨無阻。車程遙遠，決定提早集合，沒想到大家遠道而來，在國民黨眼裡，竟然是超過違法吸金的大惡狀！撿到槍！

卓冠廷直言，這種荒謬又扭曲的價值與標準，正代表了這個政黨的迂腐和自欺欺人，今晚的凱道上，台灣人從各地遠道而來，不管是罷區，還是非罷區，我們所有的人，在風雨之下，期盼兩天後的台灣，有一個不一樣的風景與希望，726，出來投下同意罷免，一起修復我們的台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法