傅崐萁氣急敗壞喊告！林右昌：童子賢說對了 正義終將到來

車隊等待紅綠燈時，也不忘呼口號，大罷免大成功，盼望拔傅大成功。（記者花孟璟攝）

2025/07/25 11:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「從來沒看過傅崐萁這麼緊張」！民進黨秘書長林右昌今天到花蓮，加入罷免傅崐萁公民團體的「守護花蓮、迎向希望」大車掃。林右昌說，傅夜路走多了，聽到童子賢說的話才會這麼緊張！相信正義終將到來，花蓮陽光要出來了。

林右昌說，大家都沒看過傅崐萁竟然會緊張，童子賢的話肯定說對了！自童子賢董事長前兩天揭開內幕，網路上開始流出非常多的花蓮鬼故事，傅崐萁之前做壞做惡，現在都一一被暴露出來，「正義終將到來」！

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林右昌指出，童子賢是捐錢的一方，傅崐萁則是花錢的人，當然是捐錢的童子賢說的對，傅崐萁才如此氣急敗壞去提告，大家應該從未見過傅崐萁如此緊張，所有的花蓮鄉親大家應該可以看得很清楚，傅崐萁沒有辦法再欺騙花蓮人了。

林右昌也說，今天一早從台北搭第一班火車到花蓮，北部一路下著大雨，到了花蓮就晴空萬里，這代表花蓮人的覺醒已不再是微光、不只是曙光，更代表大太陽將要照進花蓮了！

花蓮罷團「守護花蓮、迎向希望」大車掃，上午從微光花蓮總部出發，集結上百輛車隊，還有許多民眾自發性騎機車跟上，浩浩蕩蕩出發，沿路上許多民眾向車隊揮手，呼喊「心中有國旗、罷免傅崐萁、0726為愛投票」。民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，罷免傅崐萁催出的熱度，甚至比上次民進黨派張美慧選立委時，討論及話題都要更高，評估在花蓮市應可開出不錯結果，但吉安鄉還要多加油！

守護花蓮迎向希望車掃，許多民眾自發騎機車尾隨在車隊隊伍後方助陣。（記者花孟璟攝）

民進黨秘書長林右昌在罷免投票前一天直奔花蓮車掃，手舉國旗、罷免成功旗幟努力催票。（記者花孟璟攝）

林右昌今天到花蓮參加罷免投票前一天的罷免傅崐萁大車掃，乾淨的天空陽光普照，直呼陽光要照進花蓮了。。（記者花孟璟攝）

吉安中山路上阿公阿嬤坐著輪椅，也要出來給罷免車隊加油。（記者花孟璟攝）

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