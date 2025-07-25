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    否認擋震災援助 傅崐萁：童子賢下午3點前道歉就撤告

    傅崐萁（左二）說，今日下午3點前若童子賢願意向花蓮人民道歉，會撤回告訴。（記者劉信德攝）

    傅崐萁（左二）說，今日下午3點前若童子賢願意向花蓮人民道歉，會撤回告訴。（記者劉信德攝）

    2025/07/25 10:55

    〔記者林欣漢／台北報導〕和碩科技董事長童子賢爆料，花蓮震災時受捐款學校被縣府恐嚇不准收款，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁昨下午先後提告，傅崐萁今日上午受訪時表示，童子賢於投票前2、3天違反選罷法104條，進行嚴重指控，姑念他出身花蓮，今日下午3點前願意向花蓮人民道歉，會撤回告訴。

    童子賢日前指控0206地震時，自己與公司向當地教育機構捐助善款，竟聽聞受贈單位遭花蓮縣府恐嚇「不准收，否則對你不客氣」。徐榛蔚昨以縣府代表人身分到花蓮地檢署按鈴，並遞狀提告童子賢加重誹謗罪。

    童子賢曬出證據打臉，他個人與和碩光在2018年對花蓮縣社會局合計捐助1500萬元，2018年加上2024年對全體受贈機構的捐助款項合計將近1億元。

    傅崐萁則表示，光是2018、2022、2024年，花蓮歷經3次的大地震災難，衛福部、花蓮縣府都沒有童子賢及和碩集團的相關捐款，當時是鴻海創辦人郭台銘捐6千萬元最多，童子賢馬上也說要捐4500萬元，後來郭台銘從6千萬提高捐到1億3千萬，但是童子賢的捐款等很久都沒看到。

    傅崐萁說，童子賢再次講到這件事，是在災民傷口上撒鹽，他們已經顧及童子賢的顏面，2018年就已經發現童子賢沒有捐款，但從來沒有講過，一樣有頒發感謝狀，不過沒有寫上金額，現在童子賢為了成為「綠友友」自揭瘡疤、自證其罪，這非常清楚，不要再消費災民，這非常不道德。

    對於童子賢出示的相關證據，捐款收據上的花蓮縣社會救助金專戶委員會主委，是時任花蓮縣長的傅崐萁。傅崐萁表示，「我是當時的縣長，他有捐1千萬就會發感謝狀，但怎麼使用完全是由善款委員會來決定，不是縣府，不管是多少錢，他已經自證其罪。善款的使用要經過善款委員會，一切公開透明。」

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