赴徐巧芯選區掃市場 吳怡農喊話：明天出門「同意罷免」

吳怡農喊話民眾明天出門「同意罷免」，投下的這一票不是投給任何一個政黨，而是支持台灣民主品質提升。（記者陳逸寬攝）

2025/07/25 11:03

〔記者董冠怡／台北報導〕壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天與台北市議員許淑華、張文潔等人，一起在信義區中坡南路市場掃街，獲得攤商熱情回應，吳怡農喊話民眾明天出門「同意罷免」，投下的這一票不是投給任何一個政黨，而是支持台灣民主品質提升。

吳怡農表示，這場罷免是提升民主韌性的運動，因選民對於民代表現高度不滿意。民主的基本機制是四年投一次票，可是民眾另有行使罷免的權利，罷免權就像臨時期中考，讓人民有機會可以提前當掉、解聘表現不好的學生、員工。

請繼續往下閱讀...

吳怡農指出，民主品質非常重要，選上的民代、尤其是多數的民代，有絕對的責任去好好負責，公開透明、嚴肅看待工作。徐巧芯二階連署數量全國數一數二高，代表的是選民對民代、國會亂象的失望，呼籲明天出來投下「同意罷免」。

他說，公民團體持續數月，不論風吹雨淋都站在街頭，希望可以透過共同努力，提升台灣民主品質，能夠參與其中感到很榮幸，因為有這些人，台灣的民主才有可能更好，這一票不是投給政黨，而是支持台灣民主品質提升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法