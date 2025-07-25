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    柯文哲聲請行使罷免投票 北高行裁定駁回

    民眾黨前主席、前台北市長柯文哲。（資料照）

    民眾黨前主席、前台北市長柯文哲。（資料照）

    2025/07/25 10:41

    〔記者張文川／台北報導〕明天將進行罷免投票，羈押禁見中的民眾黨前主席、前台北市長柯文哲，於投票日前3天向台北高等行政法院聲請假處分，訴求以戒護投票、在看守所投票、或通訊投票等3種方案行使罷免投票權；台北高等行政法院昨日開庭調查後，今裁定駁回柯的假處分聲請。

    柯文哲因涉京華城容積等弊案，目前仍羈押禁見於台北看守所，23日他委由律師提起行政訴訟、同時聲請假處分，狀告台北市選舉委員會、台北看守所，請求法院准許他以適當方式行使台北市第6選區立委羅智強的罷免投票權。

    北高行24日傳喚3方開庭，柯由律師蕭奕弘代理出庭，蕭主張柯以3項方案行使投票權，一是於看守所內設置投票所，柯投票後將選票送至選務機關；二是戒護護送柯文哲外出至戶籍地投票所投票；三是通訊投票，讓柯於看守所內填寫選票，彌封轉交選務機關。

    北市選委會答辯，若因個人身處環境而無法投票，不能視為剝奪投票權；現行法律並未授權選委會於非指定地點設立投票所，也沒有通訊投票、不在籍投票制度存在。

    台北看守所則稱，若安排收容人外出投票，有違憲疑慮，投票日人流眾多，戒護人力不足、工時有限，所方基於戒護需求而陪同收容人進入投開票所，涉及秘密投票原則，實務執行上難度甚高。

    北高行開庭後，合議庭評議認為柯文哲的請求缺乏法定理由，今駁回假處分聲請。

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