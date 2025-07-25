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    首頁　>　政治

    國民黨團：7位大法官被提名人 全數否決

    立法院國民黨團上午由立法院正副長韓國瑜、江啟臣帶領全體黨籍委員於議場前召開反罷免記者會，隨後決定全數封殺七位大法官被提名人。（記者劉信德攝）

    立法院國民黨團上午由立法院正副長韓國瑜、江啟臣帶領全體黨籍委員於議場前召開反罷免記者會，隨後決定全數封殺七位大法官被提名人。（記者劉信德攝）

    2025/07/25 10:28

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院今日進行7位大法官被提名人同意權投票，據掌握，國民黨團已決議全數否決。國民黨團總召傅崐萁上午受訪時表示，只要是真正各界名符眾望的人，國民黨會支持，如果都是推薦一些「綠友友」，甚至檢察官來擔任司法院長，表示司法界無人了。

    司法院院長等7席大法官去年10月底任期屆滿，賴清德總統去年8月提名7位人選，12月底遭立法院全數封殺；總統府今年3月再度提名，包括蔡秋明為司法院長被提名人、蘇素娥為副院長被提名人，蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽及詹鎮榮為大法官被提名人；立法院全院委員會本月已完成審查，於今日院會進行同意權記名投票。

    傅崐萁指出，大法官是司法的最後一道防線，國家政府的體制必須由大法官做最後定奪，在過去賴清德政權還未上台前，大法官基本上還是站在一個比較持平的態度，而且大法官在提名過程中，得到在野黨等各界的推薦，但是賴清德政權上台以後，大法官成為取代國會的太上立法院，而且做出與全世界先進國家背道而馳的憲判。

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