台東罷團車掃黃建賓本命區！催投同意票延續台灣民主

台東挫賓行動今天車隊掃街，催同意票罷免立委黃建賓。（記者黃明堂攝）

2025/07/25 11:10

〔記者黃明堂／台東報導〕罷免國民黨立委黃建賓將於明天投票，最後決戰日，「挫賓行動」上午車隊掃街進入黃建賓的本命區大武線，今天晚間將在最大票倉台東市區掃街，籲鄉親明天記得出來投下關鍵同意票，延續台灣民主。車隊也向民眾提醒，即使沒收到投票通知單，一樣可以投票，千萬別被奧步阻撓。

「挫賓行動」昨天安排車隊到東海岸及縱谷線掃街，今天鎖定黃建賓及本命區與最大票倉催票，一早由青年志工分頭家戶拜票，上午9點多車隊集結，往大武鄉出發，行經知本、太麻里，預計下午回到台東市，晚間將在市區重要街道掃街。

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車隊掃街採用簡單論述，提醒民眾明天就是投票日，請出來投下關鍵一票，延續台灣的民主，為民主出一口氣，為台東爭一口氣！罷免怠惰立委是大家的責任，政治立場可不同，但舔共立委不能容。另一種點是提醒民眾，沒有收到投票通知單也可以投票。

罷團指出，台東各地大量民眾回報「沒收到投票通知單」，疑似有部分鄰長根本沒發，想壓低投票率！提醒民眾，通知單不是投票必要文件，只要帶上身分證及印章，到平常的投票所，一樣能投票！遇到沒發通知單的情形，請主動回報所在的村里長辦公處，或直接撥打台東縣選舉委員會電話（089）337885，對於這種阻撓投票的行為，他們不容忍。另外，台東縣有9個地方的投開票所有變動，跟以前不同，請大家上台東縣地方選舉委員會網站查詢自己的投票所，不要當天才發現投票所被更改了，來不及投票。

台東挫賓行動今天車隊掃街，催同意票罷免立委黃建賓。（記者黃明堂攝）

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