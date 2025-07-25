藍營譴責中國搶我賀電 曹興誠：國民黨言行顯示尊中共輕台灣

反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」，霸團成員，領銜人曹興誠。（資料照）

2025/07/25 11:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世大運奪下男團銀牌，但在頒發賀電時遭中國代表團人員鬧場，對方試圖搶奪選手賀電，引發軒然大波。對此，前聯電董事長曹興誠表示，國民黨種種言行，都顯示他們尊中共輕台灣。他們說愛中華民國，是可恥可笑的詐騙。

曹興誠在臉書PO文表示，「世大運跆拳道男團奪銀！中國硬搶台灣隊賀電 國民黨發聲譴責」昨天看到這個新聞，不禁搖頭，再度不齒國民黨的虛偽詐騙，今天中共國如此囂張，是因為他們主張台灣是他們的領土，中華民國是「違法的存在」，所以他們「有權」來干預我們在國際上的種種活動，中共宣稱擁有台灣主權，他們依據的是聯合國2758號決議文。

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曹興誠指出，對此，美國國務院及參眾兩院都曾公開聲明：「中國錯誤解讀了2758號決議，美國不認可中國對台灣的主權聲稱，並支持台灣參與國際組織」2024年10月24日，歐洲議會通過決議（2024/2891（RSP））明確指出，第2758號決議「未提及亦不決定台灣是否屬於中國」。哪個國家最需要反對中共國錯誤解讀2758號決議？當然是我們！中華民國。

曹興誠續指，可是可是，當民進黨提案，要求立法院代表台灣，宣示2758號決議不涉及台灣，中共無權侵佔我國主權的時候，藍白立委竟然封殺了民進黨的提案，對，你沒有聽錯。藍白立委控制的立法院，竟然不肯否認，中共對台灣擁有主權，很顯然，因為他們怕中共不高興，所以不敢宣稱台灣是台灣人的台灣，藍白立委封殺了民進黨的提案，就是間接承認了中共對台灣擁有主權。

曹興誠直言，既然承認了中國對台灣擁有主權，現在又假裝抗議中共在國際場合對我們的打壓，這種騙選票的虛偽奸詐，希望台灣人都能看穿，國民黨種種言行，都顯示他們尊中共輕台灣。他們說愛中華民國，是可恥可笑的詐騙，7/26 就是明天了。罷掉國民黨立委就是救台灣，就是救中華民國，希望清醒的台灣人，多過被騙的台灣人，望天佑台灣！

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