為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拿「李彥秀」扇子搭捷運被要求拍照回報 北捷：是徵詢無制止

    民眾指昨晚參加凱道集會後搭捷運，因攜帶的扇子寫有國民黨立委「李彥秀」的名字，遭站務人員關切，覺得很傻眼。（圖擷自threads）

    民眾指昨晚參加凱道集會後搭捷運，因攜帶的扇子寫有國民黨立委「李彥秀」的名字，遭站務人員關切，覺得很傻眼。（圖擷自threads）

    2025/07/25 10:30

    〔記者何玉華／台北報導〕反共護台聯盟24日晚間在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場湧入10萬人，散場後，有民眾攜帶寫有國民黨立委「李彥秀」名字的扇子搭捷運，遭站務人員質疑有爭議，要拍照問站長，民眾不滿反問「有什麼爭議性」，引發爭論。台北捷運公司今（25）表示，徵詢導致旅客感受不佳，將再加強宣達處理時的注意事項。

    北捷說明，昨天晚上的情形是保全人員在執行車廂巡邏期間，發現旅客攜帶印有與罷免相關的小旗幟等物品，徵詢旅客是否同意拍照以利確認，並無制止或勸導旅客不得攜帶，但溝通表達過程導致旅客感受不佳，將再對同仁宣達處理時相關注意事項，避免造成外界誤解。

    北捷指出，旅客單純為乘車目的穿戴印有罷免、反罷免或參選人姓名、照片的背心、帽子等物品搭乘捷運，且無豎立、懸掛、散發、置放、張貼或廣播宣傳品（標語、看板、旗幟、布條、摺頁）等物品 ，車站人員原則上不進行勸阻，但不得有影響動線及其他旅客乘車權益的情形。

    相關新聞

    搭捷運扇子寫「李彥秀」有爭議？保全要求拍照回報被質疑刁難

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播