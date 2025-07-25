拿「李彥秀」扇子搭捷運被要求拍照回報 北捷：是徵詢無制止

民眾指昨晚參加凱道集會後搭捷運，因攜帶的扇子寫有國民黨立委「李彥秀」的名字，遭站務人員關切，覺得很傻眼。（圖擷自threads）

2025/07/25 10:30

〔記者何玉華／台北報導〕反共護台聯盟24日晚間在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場湧入10萬人，散場後，有民眾攜帶寫有國民黨立委「李彥秀」名字的扇子搭捷運，遭站務人員質疑有爭議，要拍照問站長，民眾不滿反問「有什麼爭議性」，引發爭論。台北捷運公司今（25）表示，徵詢導致旅客感受不佳，將再加強宣達處理時的注意事項。

北捷說明，昨天晚上的情形是保全人員在執行車廂巡邏期間，發現旅客攜帶印有與罷免相關的小旗幟等物品，徵詢旅客是否同意拍照以利確認，並無制止或勸導旅客不得攜帶，但溝通表達過程導致旅客感受不佳，將再對同仁宣達處理時相關注意事項，避免造成外界誤解。

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北捷指出，旅客單純為乘車目的穿戴印有罷免、反罷免或參選人姓名、照片的背心、帽子等物品搭乘捷運，且無豎立、懸掛、散發、置放、張貼或廣播宣傳品（標語、看板、旗幟、布條、摺頁）等物品 ，車站人員原則上不進行勸阻，但不得有影響動線及其他旅客乘車權益的情形。

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