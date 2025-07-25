藍白二度封殺大法官人事同意權 吳思瑤批政治操作

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/07/25 10:23

〔記者李文馨／台北報導〕立法院今天行使大法官人事同意權，國民黨團、民眾黨團聯手二度封殺全數大法官被提人。民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，「這都是政治算計」，強調若藍白持反對意見，應該清楚說明其憲政理念或憲法價值，否則本質上還是政治操作。

總統去年8月提名大法官人選全數遭立院否決，今年3月公布另7位大法官被提名人。司法院院長被提名人為蔡秋明、副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥，另5位大法官人選為政治大學法學院特聘教授詹鎮榮、台灣高檢署主任檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台北大學法律系教授陳慈陽。

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吳思瑤上午在立院受訪表示，今天是第二次行使同意權，兩次加起來，各延宕了約100天、將近200天，立法院因為延宕大法官同意權行使，造成憲法法庭運作不順暢，甚至難以運作的窘境。對於民進黨團的投票意向，吳思瑤說，「黨團支持總統的提名人選」。

吳思瑤指出，憲法法庭要通過同意權才能恢復正常運作，不管藍白陣營在商議什麼，「這都是政治算計」，此舉對外可漂白未杯葛大法官同意權的行使，這種操作都是在野黨的政治策略，而非真切想恢復憲法法庭的運作。

吳思瑤強調，大法官同意權的行使，不是划拳比數字大小的遊戲，如果持反對意見，應該清楚說明憲政理念或憲法價值，若藍白說不出同意或不同意的理由，在數字遊戲上打轉，本質上還是政治操作。

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