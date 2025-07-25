盧秀燕批卓榮泰帶頭造謠 行政院慢半拍回應：無端指控

台中市罷免投開票所設置地點引發質疑，行政院長卓榮泰昨在院會指示，選務應力求公正辦理。台中市長盧秀燕昨天下午反批卓榮泰「連事實查核中心都不會看」，帶頭造謠，拖了約18小時後，行政院今天上午才澄清。（資料照，行政院提供）

2025/07/25 10:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕大罷免明天投票，台中市罷免投開票所設在空屋、空地、車庫，甚至葬儀社旁，行政院長卓榮泰昨（25）日在院會指示，選務應力求公正辦理，未來不能再發生不合理變更投票所情況。台中市長盧秀燕昨天下午反批卓榮泰「連事實查核中心都不會看」，帶頭造謠，拖了約18小時後，行政院今天上午才澄清表示，「疑惑與遺憾」，反批盧是無端謠言式指控。

對於盧秀燕莫名指控批評，行政院發言人李慧芝今日表示，由於中選會在昨日院會中報告有關部分投開票所異動情形，卓揆因而就選務工作做出三點提示，包括：1.請中選會要求各地方選委會加強說明，提醒國人檢視投票通知單上所列投開票地點是否與過往相同，此外中選會應提醒國人預先了解前往新投開票所之路線。

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2.希望地方政府或地方選委會主動協助，針對投開票所變更區域，於原投票所地點提供具體指引，協助民眾能在最短時間內改前往新投票所。3.針對設置於不適當地點之投開票所，應確實記錄，作為檢討日後設置投開票所地點的依據。

李慧芝強調，在昨日院會上，卓揆並未提到任何縣市，不理解盧為何對號入座、更做出莫名指控，尤其盧請假並未出席行政院院會，全程列席與會的台中市副市長在院會上也沒有提出不同意見；即便盧還在請假期間，台中市副市長也應該及時向盧完整報告院會內容及院長提示，才不會讓盧誤信謠言，甚至基於謠言做出謠言式指控。

李慧芝指出，根據中選會報告，這次的確有部分投開票所異動，而不論選舉或罷免，都是民主程序及國人參政權利的行使，應一視同仁，同時所有選務作業均應公平、公正，也因此卓揆請中選會公開說明投開票所異動情形，各地方選委會亦應事前做好更多規劃與充分說明，積極避免各項爭議產生，讓每一位國人均能迅速且便利的行使公民權利，力求選務工作公正辦理。

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