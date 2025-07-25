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    7位大法官同意權投票 藍白決定全部封殺

    總統府秘書長潘孟安18日陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會民進黨立院黨團，司法院長被提名人蔡秋明（左5）、副院長被提名人蘇素娥（右4）。（資料照）

    總統府秘書長潘孟安18日陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會民進黨立院黨團，司法院長被提名人蔡秋明（左5）、副院長被提名人蘇素娥（右4）。（資料照）

    2025/07/25 10:11

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會今天上午進行大法官被提名人同意權投票，國民黨團與民眾黨團在經過討論之後，決定一個都不同意，封殺全部大法官。稍等藍白黨團將開記者會宣布結果。

    原本在國民黨內立委的意見當中，認為詹鎮榮或蕭文生有可能放行同意一個大法官，但據了解，選前情勢緊繃，藍委面臨高壓力，大家對於罷免方與民進黨各種手段感到憤怒，今天黨團大會決定全部都不同意；另一方面，民眾黨也作了同樣的決定，兩黨團今天將在10點半開記者會宣佈結果。

    黨內立委表示，憲法法庭只差兩個大法官就可以運作，雖然放行一個開不成憲法法庭，但有可能大法官被提名人口試OK，最後進入憲法法庭還是像過去那批大法官一樣什麼都聽黨意，這就是在野黨要冒的風險。

    立法院院會今天上午進行大法官被提名人同意權投票，國民黨團與民眾黨團在經過討論之後，決定一個都不同意，封殺全部大法官。（記者劉信德攝）

    立法院院會今天上午進行大法官被提名人同意權投票，國民黨團與民眾黨團在經過討論之後，決定一個都不同意，封殺全部大法官。（記者劉信德攝）

    立法院院會今天上午進行大法官被提名人同意權投票，國民黨團與民眾黨團在經過討論之後，決定一個都不同意，封殺全部大法官。（記者劉信德攝）

    立法院院會今天上午進行大法官被提名人同意權投票，國民黨團與民眾黨團在經過討論之後，決定一個都不同意，封殺全部大法官。（記者劉信德攝）

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