歐盟領袖會晤習近平關切台海 外交部肯定：盼持續與歐合作

外交部發言人蕭光偉今日指出，歐盟近年持續表達對台海和平穩定的關切與支持，外交部對此表達歡迎與肯定，也期盼持續與歐盟等理念相近夥伴攜手合作。（資料照）

2025/07/25 10:17

〔記者方瑋立／台北報導〕針對歐盟理事會主席、執委會主席及外長等高層昨（24）日在「第25屆歐中峰會」，先後會晤中國國家主席習近平及國務院總理李強，並在會後新聞稿強調對台海、東海及南海情勢的關切，並表明反對任何片面以武力及脅迫改變現狀的行徑。對此，外交部發言人蕭光偉今（25）日 指出，歐盟近年持續表達對台海和平穩定的關切與支持，外交部對此表達歡迎與肯定，也期盼持續與歐盟等理念相近夥伴攜手合作。

歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）、執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）24日在北京出席「第25屆歐中峰會」，先後會晤習近平及李強。

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歐方會後新聞稿指出，歐盟遵循自己的一中政策、對台海日趨緊張的情勢表達關切，並強調東海及南海的不穩定已威脅到區域及全球的繁榮與安全。另表示，歐盟反對任何片面以武力及脅迫改變現狀的行徑，並主張以符合國際法的和平方式解決紛爭。

蕭光偉今天向本報指出，歐盟近年持續表達對於台海和平穩定的關切與支持，包括歐盟對外事務部（EEAS）自去年5月以來，三度關切中國大規模對台軍演，聲明台海和平穩定攸關歐盟的直接利益（a direct interest）；以及在今年3月發布的「歐洲防衛白皮書」中，關切中國持續升高對台脅迫，並強調台海和平穩定對歐洲至關重要。

蕭光偉說，對於歐盟持續在歐中雙邊高層對話中，直接表達對台海和平穩定的重視與反對片面以武力或脅迫改變現狀的立場，外交部表示歡迎與肯定。他強調，未來期盼持續與歐盟等理念相近夥伴攜手合作，共同促進印太地區和平與繁榮，守護以規則為基礎的國際秩序。

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