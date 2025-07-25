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    百工百業挺罷免》人力派遣公司副理陳柏成：不能置身事外看藍白拖累台灣

    來寶國際人力派遣有限公司副理陳柏成說，藍白選不贏總統，就想架空總統。（記者周敏鴻攝）

    來寶國際人力派遣有限公司副理陳柏成說，藍白選不贏總統，就想架空總統。（記者周敏鴻攝）

    2025/07/25 10:54

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區來寶國際人力派遣有限公司副理陳柏成認為「藍白選不贏總統，就想架空總統」，他強調，藍白擁有立法院多數的優勢，未能為民眾謀福利，反而毀憲亂政，就是希望架空賴清德總統，也因此拖累台灣的發展，26日一定要出門投下同意罷免票，才能顧好我們的未來。

    陳柏成分析，中國對台灣侵擾不斷，嚴重影響國家安全，要加強保護台灣的同時，國民黨立委卻提出「國家安全戰略法草案」，要求國安戰略體系核心成員須到立法院報告，除意圖削弱總統的統帥權外，更能讓中國透過親中立委完全掌握我國的國安戰略；藍白甚至讓去年被廣大民意反對的「中配入籍年限縮短」死灰復燃，還準備要在立法院本會期闖關，其意圖更是昭然若揭。

    「支持罷免，才能讓執政黨做好國家的事情！」陳柏成說，他服務的客戶以物流業為主，目前似不受影響，但若藍白持續在立法院亂搞，台灣的發展一定會被拖累而衝擊各行各業，一旦景氣因此蕭條，物流業將首當其衝，而服務物流業的人力派遣業也會受害，所以他絕對不能置身事外。

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