大法官人事同意權案表決 傅崐萁漏口風將封殺蔡秋明

國民黨團總召傅崐萁受訪時透露，「檢察官來擔任司法院長，表示司法界無人了」，意味將封殺大法官並為司法院長被提名人蔡秋明。（資料照）

2025/07/25 09:54

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，上午9時10分開始投票，預計上午11時截止投票，如果全體立委在此之前投票完畢，就會提前開票。國民黨團總召傅崐萁受訪時透露，「檢察官來擔任司法院長，表示司法界無人了」，意味將封殺大法官並為司法院長被提名人蔡秋明。

傅崐萁指出，大法官是司法的最後一道防線，國家政府的體制必須由大法官做最後定奪，在過去賴清德政權還未上台前，大法官基本上還是站在一個比較持平的態度，而且大法官在提名過程中，得到在野黨等各界的推薦，但是賴清德政權上台以後，大法官成為取代國會的太上立法院，而且做出與全世界先進國家背道而馳的憲判。

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傅崐萁表示，如果大法官被提名人真的是適才適所，會通過，不適任的不會通過，只要是真正各界名符眾望的人，國民黨會支持，如果都是推薦一些「綠友友」，甚至檢察官來擔任司法院長，表示司法界無人了。

傅崐萁強調，賴總統的專斷獨行，往往與司法界的期待有非常大的落差，不僅要尊重司法界前輩的建議，確實為國家做事的人，還是會給他機會來為國人服務。

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