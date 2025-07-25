列賴士葆惡行 顏擇雅：明天出門投票讓賴士葆退休

國民黨立委賴士葆。（資料照）

2025/07/25 10:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天即將進行大罷免投票，作家顏擇雅對此表示，當她看到賴士葆撞飛行人、威脅公民代表，並將刪除戰機預算當政績打廣告，讓她決定明天會出門投票，讓賴士葆從立法院退休。

顏擇雅在臉書PO文表示，賴士葆今年74歲，但年紀並不是我希望他退休的理由。她相信這世界上有不少人是老而彌堅。我希望他退休，是因為他已經顯出衰朽之態，一個證據是他2024年開車撞飛兩名行人。他辯說是A柱死角，問題是駕駛只要在轉彎前願意把上半身動一動，就可避免A柱死角的問題。他會釀禍不就兩個可能: 1.注意力已大不如前，2.筋骨活動力變糟了。可笑是2023年交通部在推動「汽車不讓行人罰6000元」時，賴士葆還嗆是「白痴政策」。到頭來他本身竟然成了這個他口中的「白癡政策」首要矯正（或說協助）對象。不就是為了預防你這種「白癡」駕駛犯下大錯，政府才只好祭出「白癡政策」嗎？

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顏擇雅指出，第二個證據是賴士葆竟然在這次罷免說明會威脅公民代表：「我可以告你……一條一條準備提告。」他當然有提告的自由，提告後也可以為公民製造很大的困擾，要請律師，跑法院那些。問題是告得贏嗎？是不是只會浪費司法資源？ 公民對政治人物不滿，對政治人物有高要求，在台灣是天經地義的事。他在電視說明會顯露出蠻橫嘴臉，證明其判斷力已嚴重退化。

顏擇雅補充，更重要是，他曾買廣告炫耀自己刪除戰機預算，這點我完全沒聽到他反駁。證據如山，反駁不了的，其實立法院有一些資深立委不是壞事，因為他們有經驗，有知識可以傳授給新手。賴士葆相當資深，這是為何他在2024年曾與傅崐萁爭取總召之職。這不就代表他自認和傅崐萁很不一樣？

顏擇雅直言，但後來傅崐萁做的許多不合理的事，例如頻頻使用30年沒動用的舉手表決，一而再再而三跳過委員會，把綠委擋在門外只剩藍白委自己表決，表決之前還不公佈草案，我們都沒聽到賴士葆有何異見。國民黨搞死亡連署，他還給了一句超油膩的評論：「啊就偽造文書而已。」這樣他跟羅廷瑋那些菜鳥屁孩有何差異？ 他的豐富經驗對我們國會有何用處？

是這些原因，我認為賴士葆現在就應該退休。我也預祝他好好享受退休生活。

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