726阻止仇恨蔓延!許采蓁:唯一方式不同意罷免

國民黨高市議員許采蓁喊話726投不同意罷免，阻止仇恨蔓延。（翻攝臉書）

2025/07/25 10:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高市議長許崑源女兒、現任高市議員許采蓁今表示，2020年6月6日是前市長韓國瑜被罷免日，也是父親離開她的日子，罷免投票除撕裂人心，也是一場仇恨動員，沒人比她有更深刻體悟，她呼籲726阻止仇恨蔓延，請投不同意罷免。

許采蓁說，爸爸已離開5年了，即使到了今天，她還是常常看到有人會諷刺他是空中飛人，朋友常勸不要再看，她認為這個就是仇恨種子，即使自己告訴自己要用愛、來化解，但這個過程，真的讓她痛不欲生。

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許采蓁指出，民進黨執政不力發動大罷免，你以為他是為了讓國家更好嗎？其實為的是讓自己往後3年可以全面掌握國家，讓國會失去制衡的力量。

但他們沒有想到的是，他們在一點、一點的、摧毀記憶中溫暖、敦厚、善良的台灣社會，仇恨持續下去，台灣真的會更好嗎？

民進黨說726會大罷免大成功，事實上無論大罷免會不會大成功，社會已經被撕裂，人民互不信任，這是國家的悲哀；現在唯一挽救國家的方式，是請大家在7月26日投下「不同意罷免」，用集體智慧終結仇恨，把團結還給台灣。

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