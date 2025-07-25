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    罷傅最後一戰！花蓮339投開票所幅員廣闊 罷團號召志工隊顧票所

    大罷免決戰最後24小時！花蓮罷團急徵投開票所監票志工。（圖由「微光花蓮」提供）

    大罷免決戰最後24小時！花蓮罷團急徵投開票所監票志工。（圖由「微光花蓮」提供）

    2025/07/25 10:09

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕大罷免決戰最後24小時！反共護台志工聯盟統計全台募集約5千名志工監票，不過花蓮幅員廣闊，投開票所高達339個，包括海拔450公尺高的太魯閣第122號天祥青年活動中心，以及與台東交界、距離花蓮市最遠的第329號學田社區活動中心，「微光花蓮」團隊今天急徵監票志工顧票所，「一有爭議立即回報！」

    明天就是大罷免投票，花蓮縣選舉委員會公告傅崐萁罷免案投票人數，合計19萬1367人，據中選會公布花蓮罷免門檻，罷免通過有2門檻，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數25％以上。傅崐萁最少需要4萬7842人。

    花蓮選區這次共設置339個投開票所，因範圍遼闊，「微光花蓮」團隊今天緊急號召監票志工，表示目前外監志工不夠，尤其車程遙遠的中南區，需要有監票志工投入，防範對手「出爛招」。

    「微光花蓮」表示，花蓮縣13鄉鎮市幅員廣闊，共計339個投開票所，希望號召志工隊顧票所，「請花蓮人投完票、原地就監票」，並於下午4點過後盯開票，最後時刻非常緊急。

    「微光花蓮」請民眾打電話連絡公職服務處，報名認養一個投開票所，就地監票，一發現爭議，立即回報，可電洽立委沈伯洋服務處03-8577881、民進黨花蓮縣黨部03-8359030，以及縣議員張美慧03-8338939、胡仁順03-8322191、林則葹03-8539100、楊華美03-8331666。

    花蓮投開票所幅員遼闊，罷團號召志工投入監票行列。（圖由「微光花蓮」提供）

    花蓮投開票所幅員遼闊，罷團號召志工投入監票行列。（圖由「微光花蓮」提供）

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