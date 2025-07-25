批國民黨舔共害台 黃帝穎列3大事證：罷免傅崐萁們才能重建歐美信任

國民黨立院黨團總召傅崐萁去年4月突率多名國民黨立委訪中，圖為傅崐萁與王滬寧站一起，而立委羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈴、王鴻薇等人一一排隊和王滬寧握手。（擷取自中媒）

2025/07/25 10:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免投票在即，律師黃帝穎今上午發文，列出「傅崐萁們舔共害台三大事證」，指國民黨舔共害台，不僅引起歐美警示，也遭美國國會抨擊，他質疑「傅崐萁們重傷歐美對台信任」，並為此呼籲「罷免國民黨傅崐萁們才能接軌國際」、「國會回歸正常才能重建歐美信任」。

黃帝穎在臉書發文指出，國際媒體《路透社》（Reuters）以「台灣將舉行大規模立委罷免投票，中國力挺在野黨」為題，報導台灣大罷免。黃帝穎認為「國際看得很清楚，中國介入台灣民主，中共國台辦更公然扶持國民黨反罷！」並強調「全球都在看，台灣人對赴中朝拜的『傅崐萁們』與歐美民主世界之間，如何抉擇？」

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黃帝穎也再度列出，「國民黨傅崐萁們舔共害台三大事證」。其一為有三大犯罪前科的傅崐萁率國民黨團赴中朝拜後，回立院「毀憲亂政」強推擴權法案，引起歐美警示。「美國在台協會」前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責國民黨擴權，「超越國際各憲政民主國家規範」。在台投資超過700億美元的「歐洲商會」也對國民黨擴權法案發佈警示。

其二為「國民黨揚言驅逐英法德等8國，已淪義和團」，黃帝穎批評，國民黨主席朱立倫為反罷免，混淆視聽稱台灣民選總統是「納粹」，遭到德國、歐盟、比利時、荷蘭、法國、以色列、英國及瑞典等8國公開譴責，但朱立倫竟嗆「外國別干預內政」，國民黨議員更揚言將外國外交官「驅逐出境」，清楚可見「國民黨已自絕於民主世界」。

其三為「傅崐萁們亂砍預算遭美國國會抨擊」，黃帝穎說明，國民黨傅崐萁們亂砍「國防預算」，引起美國關注。美國聯邦參議員蘇利文在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上，對台灣立院刪減國防預算表達疑慮，抨擊國民黨「玩危險遊戲」。黃帝穎直言，這也是國民黨繼擴權法案被美方警示後，傅崐萁們再次傷害美國對台信任。

黃帝穎在文末也強調，「台灣人將用投票告訴全世界，我們選擇歐美民主普世價值，唾棄三大犯罪前科又舔共的傅崐萁們！」

立法院國民黨團總召傅崐萁去年4月率多名國民黨籍立委，與中國全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤會面。（資料照，傅辦提供）

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