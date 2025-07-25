這一票決定台灣未來！台中清晨7:26路口車流如浪 「同意罷免」旗海齊飛

台中市議會民進黨團今天清晨7點26分，在文心路與台灣大道路口發起「同意罷免」最後衝刺。（記者許國楨攝）

2025/07/25 09:34

〔記者許國楨／台中報導〕力挺罷免決戰最後24小時！台中市議會民進黨團於今天清晨7點26分，在市區交通流量最大的台灣大道與文心路口，會同罷團動員最後衝刺發起路口宣傳行動，呼籲市民投下改變台灣一票，只見綠燈一亮，汽機車流如浪洶湧而出，而路旁則是一排手舉「同意罷免」旗幟與看板的民代與志工，聲勢浩大，場面熱烈。

現場除民進黨市議員全數到場外，立委何欣純也到場表達對罷免行動的全力支持，她表示：「我在立法院多年，從沒看過像這一屆這麼亂！」痛批國民黨與民眾黨藉由席次優勢通過「毀憲亂政」的法案，強調改變的起點就在每位市民手中的選票。

請繼續往下閱讀...

此外，現場民代與志工們高舉標語，對路過汽機車比出「同意」手勢，有騎士也舉手呼應，也有年輕人加入行列，展現出對民主的熱情與堅持，何欣純感性表示，曾在街頭看到一位阿公，在大太陽下站得筆直、拿著罷免旗子站在街角，深受感動，「這不只是為了自己或政黨，而是為了下一代，為了守住台灣民主自由的生活方式。」

台中市議會民進黨團總召王立任表示，在這關鍵的倒數24小時，民進黨團站在第一線，只為邀請每一位台中市民，用手中神聖的一票，做出改變台中的選擇，這場名為「大台中，我同意」的行動，更是一場凝聚公民力量的街頭運動，再次呼籲市民，7月26日投票日務必踴躍出門投下同意支持罷免一票，以實際行動守護台灣的未來。

台中市議會民進黨團今天清晨7點26分，在文心路與台灣大道路口發起「同意罷免」最後衝刺。（記者許國楨攝）

眾人手舉「同意罷免」旗幟與看板，聲勢浩大。（記者許國楨攝）

有機車騎士熱情舉手呼應。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法