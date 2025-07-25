為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    這一票決定台灣未來！台中清晨7:26路口車流如浪 「同意罷免」旗海齊飛

    台中市議會民進黨團今天清晨7點26分，在文心路與台灣大道路口發起「同意罷免」最後衝刺。（記者許國楨攝）

    台中市議會民進黨團今天清晨7點26分，在文心路與台灣大道路口發起「同意罷免」最後衝刺。（記者許國楨攝）

    2025/07/25 09:34

    〔記者許國楨／台中報導〕力挺罷免決戰最後24小時！台中市議會民進黨團於今天清晨7點26分，在市區交通流量最大的台灣大道與文心路口，會同罷團動員最後衝刺發起路口宣傳行動，呼籲市民投下改變台灣一票，只見綠燈一亮，汽機車流如浪洶湧而出，而路旁則是一排手舉「同意罷免」旗幟與看板的民代與志工，聲勢浩大，場面熱烈。

    現場除民進黨市議員全數到場外，立委何欣純也到場表達對罷免行動的全力支持，她表示：「我在立法院多年，從沒看過像這一屆這麼亂！」痛批國民黨與民眾黨藉由席次優勢通過「毀憲亂政」的法案，強調改變的起點就在每位市民手中的選票。

    此外，現場民代與志工們高舉標語，對路過汽機車比出「同意」手勢，有騎士也舉手呼應，也有年輕人加入行列，展現出對民主的熱情與堅持，何欣純感性表示，曾在街頭看到一位阿公，在大太陽下站得筆直、拿著罷免旗子站在街角，深受感動，「這不只是為了自己或政黨，而是為了下一代，為了守住台灣民主自由的生活方式。」

    台中市議會民進黨團總召王立任表示，在這關鍵的倒數24小時，民進黨團站在第一線，只為邀請每一位台中市民，用手中神聖的一票，做出改變台中的選擇，這場名為「大台中，我同意」的行動，更是一場凝聚公民力量的街頭運動，再次呼籲市民，7月26日投票日務必踴躍出門投下同意支持罷免一票，以實際行動守護台灣的未來。

    台中市議會民進黨團今天清晨7點26分，在文心路與台灣大道路口發起「同意罷免」最後衝刺。（記者許國楨攝）

    台中市議會民進黨團今天清晨7點26分，在文心路與台灣大道路口發起「同意罷免」最後衝刺。（記者許國楨攝）

    眾人手舉「同意罷免」旗幟與看板，聲勢浩大。（記者許國楨攝）

    眾人手舉「同意罷免」旗幟與看板，聲勢浩大。（記者許國楨攝）

    有機車騎士熱情舉手呼應。（記者許國楨攝）

    有機車騎士熱情舉手呼應。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播