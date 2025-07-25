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    民俗學者林茂賢今表態 籲罷免賣台求榮台奸

    民俗專家學者林茂賢表態挺大罷免。（記者蘇孟娟攝）

    民俗專家學者林茂賢表態挺大罷免。（記者蘇孟娟攝）

    2025/07/25 09:27

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免明投票前夕，國內知名民俗專家學者、台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢今表態，厭惡濫權、違憲、亂刪預算癱瘓政府，配合祖國掏空台灣的國民黨，喊話「為了守護我們共同的母親台灣，我們別無選擇，一定要罷免那群囂張跋扈、賣台求榮的台奸」。

    林茂賢今在個人臉書表態，並不喜歡民進黨，也不認同沒有中心思想，沒有基本原則，「有奶的便是娘」的牆頭小草，但更厭惡那群濫權、違憲、亂刪預算癱瘓政府，配合祖國淘空台灣的國民黨，台灣的民主自由是許多台灣人以青春和生命爭取而來的，強調，為了守護台灣，別無選擇，一定要罷免那群囂張跋扈、賣台求榮的台奸。

    林茂賢是國內知名民俗專家，更致力傳承台灣民俗文化及傳統表演藝術，他從1992年開始投入研究「媽祖學」，參與大甲媽祖遶境進香，連續32年不中斷，更開「台灣文化概論」課，每年帶著學生追媽祖，途中學生要簽到，還要交報告，讓學生「用雙腳修台灣民俗文化課」，創造台文系傳統，更有不少學生因此走上癮，連畢業後也不忘來朝聖，年吸1500名中教大師生或校友共襄盛舉。

    除了媽祖進香活動外，林茂賢也要求學生參加其他民俗活動，如賽夏矮靈祭、西拉雅平埔夜祭、王船祭典等活動，他強調，傳統文化若不再有人參與就可能會消失，希望透過實際體驗的方式讓學生了解這些民俗活動的意涵，進而去保護甚至傳承給他們的下一代。

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