老伯鬧場罷免街講 飆髒話跳針嗆：台獨輸不起、台灣豬滾回南部

作家朱宥勳昨與太太一同參加罷免街講，過程中卻遇到一名老伯鬧場，不斷跳針大罵「台獨輸不起」、「台灣豬共和國滾回南部去」、「你們祖籍日本人啦」等大量歧視用語，並多次夾雜粗俗的髒話。（圖擷自臉書）

2025/07/25 10:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免明將進行投票，作家朱宥勳昨與太太一同參加罷免街講，過程中卻遇到一名老伯鬧場，不斷跳針大罵「台獨輸不起」、「台灣豬共和國滾回南部去」、「你們祖籍日本人啦」等大量歧視用語，並多次夾雜粗俗的髒話，以及辱罵總統賴清德。對此朱宥勳直言「在這種種族歧視型的外省老人消失之前，我是不相信什麼『省籍問題不存在』啦」。

作家朱宥勳在臉書發文指出，昨日他陪太太謝宜安一同參加「剷除黑芯-信義南松山罷免團隊」街講。過程中卻有名騎摩托車的老伯，不僅騷擾志工，甚至開始辱罵路人，在他宣講的十分鐘內，還很認真在一旁跳針。因此在宣講結束之後，朱宥勳也上前去陪這名老伯聊聊天。

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透過影片可看到，一名老伯坐在摩托車上不斷叫罵「台獨輸不起」、「你們在台北是蟑螂，選不上」、「你們是綠色恐怖」、「我不是台灣豬共和國，我是中華民國萬歲，台灣豬共和國滾回南部去」，「你們祖籍日本人啦，日本人在台灣嫖妓了100年」，過程中也多次夾雜粗俗的髒話並辱罵總統賴清德。

朱宥勳在過程中雖有自介，並多次詢問對方的名字，但對方聲稱「我不敢，你們綠色恐怖好壞，綠共比共產黨還要壞」。朱宥勳也指出「他連名字都不敢告訴我，這種種族歧視的外省人好難聊」。

朱宥勳也提到，「另外有位志工也被他用性別歧視的語言攻擊，已經報案」，他也直言「在這種種族歧視型的外省老人消失之前，我是不相信什麼『省籍問題不存在』啦」。

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