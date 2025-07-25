一早站路口催同意票！何孟樺：大罷免是「台灣VS.中國的選擇」

明日大罷免投票，為了對抗李彥秀海量的看板攻勢，港湖公民再度集結，在投票前夕舉辦「路口嘉年華」，於26個十字路口高舉「同意罷免」，現場民眾舉起同意罷免大旗，吸引路人目光。（記者田裕華攝）

2025/07/25 09:44

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免投票前一日，罷免李彥秀團體今（25）日攜手台北市議員何孟樺、李建昌在港湖區舉辦「路口嘉年華」，同時於上班尖峰時間在26個十字路口高舉「同意罷免」，不受陣雨不斷影響，何孟樺和罷團志工站在路口懇託「726投同意」，何孟樺直言，「本次大罷免是台灣跟中國的選擇」。

今天上午7點30分，港湖全區同時舉行「路口嘉年華，港湖同意」，何孟樺和罷免團體志工手持布條、旗幟，分散在26個路口催票；何孟樺站在康寧路三段、東湖路的T字路口，對著來往的民眾呼籲「大罷免、大成功」、「726大家要出門投同意」等語，希望催出更多罷免李彥秀的同意票。

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何孟樺表示，本次大罷免全世界都在看「台灣人民會如何選擇」，她強調這次不是政黨之爭，而是台灣跟中國的選擇，要選擇台灣的制度，還是要不斷地靠向中國？就看明天同意罷免的結果，呼籲所有民眾出門投下「同意罷免票」，守護台灣的制度，守護台灣需要大家出門投下同意罷免。

何孟樺和罷團志工一早站在路口懇託「726投同意」，為港湖公民奮力一搏。（記者孫唯容攝）

何孟樺表示，本次大罷免全世界都在看「台灣人民會如何選擇」。（記者孫唯容攝）

罷免李彥秀團體攜手議員何孟樺、李建昌在港湖區舉辦「路口嘉年華」，在26個十字路口高舉「同意罷免」。（記者孫唯容攝）

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