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    明天投票！韓國瑜、江啟臣在立院首開記者會帶藍委反罷免

    明天即將進行大罷免投票，立法院國民黨團上午由立法院正副長韓國瑜、江啟臣帶領全體黨籍委員於議場前召開「一定出來投『 不同意罷免』」記者會。（記者劉信德攝）

    明天即將進行大罷免投票，立法院國民黨團上午由立法院正副長韓國瑜、江啟臣帶領全體黨籍委員於議場前召開「一定出來投『 不同意罷免』」記者會。（記者劉信德攝）

    2025/07/25 09:16

    〔記者劉宛琳／台北報導〕明天即將進行大罷免投票，立法院國民黨團上午由立法院正副長韓國瑜、江啟臣帶領全體黨籍委員於議場前召開「一定出來投『 不同意罷免』」記者會。立法院長韓國瑜呼籲大家明天出來投下不同意罷免票，否則台灣的民主會變成怪獸的妖怪。

    韓國瑜表示，明天就即將大罷免投票，這是台灣民主運動最危險的一刻，前面再進一步就是萬丈深淵，退後一步台灣民主政治萬世太平，希望台灣民眾能夠擦亮眼睛。

    韓國瑜說，民主政治最基本的原則就是權力一定要制衡，一定要檢討；權力如果沒有被監督制衡，就像一頭怪獸，就像一個妖怪，失控、獨裁，掌握權力的人很容易走向墮落的道路。所以我們的前輩、古今中外的先聖先賢設計的民主政治，最基本的原則就是權力一定要監督制衡。

    韓國瑜說，在他身旁這些國民黨的立法委員，31席全部要被罷免，台灣的民主政治將會變成怪獸的妖怪。他在這裡要呼籲全台灣的民眾，明天即將投票，希望大家能睜大眼睛，共同愛護民主，明天風雨很大，呼籲大家風雨無阻，讓我們台灣所有的民眾一起來保護台灣的民主，反對這場不公平、不正義的大罷免，台灣民主加油。

    明天即將進行大罷免投票，立法院國民黨團上午由立法院正副長韓國瑜、江啟臣帶領全體黨籍委員於議場前召開「一定出來投『 不同意罷免』」記者會。（記者劉信德攝）

    明天即將進行大罷免投票，立法院國民黨團上午由立法院正副長韓國瑜、江啟臣帶領全體黨籍委員於議場前召開「一定出來投『 不同意罷免』」記者會。（記者劉信德攝）

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