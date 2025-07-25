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    雙和罷團再遭暴力攻擊！男子騷擾志工 拿傘咆哮揮打猛戳

    男子在街頭攻擊雙和罷團成員。（圖擷取自影片）

    男子在街頭攻擊雙和罷團成員。（圖擷取自影片）

    2025/07/25 09:20

    〔記者翁聿煌／新北報導〕隨著罷免投票日逼進，衝突也隨之升溫，新北市雙和罷團近兩日內連續發生兩起暴力事件，24日施暴者更於現場直接被警方上銬帶走，雙和罷團痛心譴責暴力攻擊，呼籲藍委張智倫、林德福勿再縱容支持者失控行徑。

    雙和罷團表示，7月23日傍晚就曾發生雙和罷團女性志工在街頭進行和平宣講時，突遭對立民眾粗暴搶奪麥克風，造成現場一陣騷動，時隔一日，24日傍晚6點，雙和罷免團隊在捷運景安站舉行和平舉牌宣傳，一名年長男子疑似因不滿罷免行動，突然靠近女性志工，進行持續性近距離騷擾，引發現場緊張。

    據現場志工表示，該男子的動作沒有要停止的跡象，現場志工友人上前勸阻、試圖保護女方，未料男子竟舉起手中雨傘，如棍棒般猛烈揮打志工友人，並用傘尖朝對方右胸猛力戳擊，動作極具攻擊性，現場民眾見狀皆驚呼連連。

    雙和罷團表示，警方原本正在處理不遠處另一起雙和罷團志工的辱罵糾紛，接獲暴力攻擊通報後火速抵達現場，並於第一時間將施暴者上銬逮捕，依現行犯帶返中和分局景安派出所偵辦。

    雙和罷團表示，這已是短短兩日內遭遇的第二起人身攻擊事件，令志工士氣與人身安全受到極大衝擊，也讓人憂心，原本應該是民主社會理性表達的街頭空間，是否正被激進對立情緒所吞噬。

    雙和罷團表示，受傷志工友人已在中和區議員張嘉玲的助理陪同下，前往醫院就醫並驗傷，目前無大礙且已對施暴者提起告訴。

    在街頭攻擊雙和罷團成員的男子被警方當場上銬帶走。（雙和罷團提供）

    在街頭攻擊雙和罷團成員的男子被警方當場上銬帶走。（雙和罷團提供）

    雙和罷團已向涉嫌攻擊民眾提出告訴，盼停止暴力行為。（雙和罷團提供）

    雙和罷團已向涉嫌攻擊民眾提出告訴，盼停止暴力行為。（雙和罷團提供）

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