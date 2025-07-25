中配除放棄中國戶籍外 陸委會︰也不得持用中國護照

陸委會5月做出「『原籍』及於大陸地區護照」函釋，換句話說，中配除要放棄中國戶籍外，也不得使用中國護照。（資料照）

2025/07/25 08:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕為配合陸委會的「『原籍』及於大陸地區護照」函釋，內政部日前預告「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正草案，中國人士來台申請定居者，應提出「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書」，換句話說，中配除要放棄中國戶籍外，也不得使用中國護照。

內政部表示，為落實賴總統3月13日「國安高層會議會後記者會」宣示之「5大國安統戰威脅及17項因應策略」中，中國人士申請來台定居，應確實依法放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

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陸委會5月5日對「兩岸人民關係條例」第17條第5項第3款之「原籍」及於大陸地區護照函釋意旨，係指「不能保有大陸地區人民身分，即同法第9條之1例示包含在大陸地區設有戶籍、領用大陸地區護照等足以表彰具大陸地區人民身分之證明，避免實務上存在大陸地區人民於放棄（註銷）大陸地區戶籍後，仍申領持用大陸地區護照，因而造成兩岸身分認定混亂」。

有鑑於此，內政部提出中國人士來台長期居留或定居許可辦法第30條、第31條修正草案，明定中國人士申請在台灣地區定居，應備文件除喪失中國戶籍證明公證書外，並應繳附未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明公證書。

內政部移民署今年4月清查獲准在台定居中配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，要求約1.2萬人在3個月內補件，截至7月16日為止，已經繳付證明文件的有6569人，以具結替代、申請延期赴中與長期出境在外已列冊管理的共有4287人，比例已經高達專案處理人數的89.4%。

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