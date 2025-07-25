7/26台灣人寫歷史 尹立：真正屬於公民的全民期中考

7月26日台灣人寫歷史，尹立形容是真正屬於公民的全民期中考。（翻攝臉書）

2025/07/25 07:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕大罷免明天投票，罷韓四君子尹立今指出，這場罷免不只針對某幾位立委，是對一整個癱瘓體制、踐踏民意、親中傾斜政治勢力的反擊，這是台灣民主史上前所未有的人民行動，是一次真正屬於公民的全民期中考。

尹立表示，當選票落下，不只是決定一位立委去留，而是在選擇台灣的未來，要走向更加成熟的民主？還是任由政客與紅色勢力合流，讓國會成為破壞政府、阻礙民生的工具？

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這次的大罷免，是台灣人民對國會亂象最直接回應，當立法權不再監督政府，反而成為癱瘓國家的武器，當立委不再服務人民，反而集體毀憲亂政、打擊司法、封殺預算，那麼人民就必須站出來，用憲法賦予的罷免權，糾正錯誤的方向。

他強調每一張票，都是對台灣前途的表態，這是一場在全球都罕見的民主實驗，是台灣對未來世代的交代，不是為了黨派而投票，而是為了守住我們所珍惜的價值，民主、自由、法治，以及我們在這塊土地上努力築起的生活方式。

尹立提醒，歷史不會自動站在我們這邊，除非我們願意站出來，7月26日不缺席，用一張罷免票，寫下屬於台灣人民的歷史篇章。

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