罷免浪費錢？少數罷免多數？黃暐瀚提4點打臉揭「大罷免的意義」

圖為反共護台志工聯盟昨晚在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」。（資料照）

2025/07/25 09:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免投票將於本週六進行，針對是否支持罷免民眾仍有不同看法，資深媒體人黃暐瀚針對常見問題進行說明，他也提到，罷免是我國公民在滿足各種條件的前提之下告訴公職人員：「當選雖然有權做4年，但只要公民老闆不滿意，不保證4年一定能做完」。

黃暐瀚在臉書發文指出，本週末就要投票了，不管贊成或反對，都請理性冷靜地行使公民權。儘管身邊的親友或許跟你並不相同？希望大家可以彼此尊重，不用面紅耳赤。

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黃暐瀚說明，罷免的依據，是「憲法17條」；相關的規定在選罷法。由1%公民提議、10%連署、25%同意（且高於不同意），公職任滿一年之後才能提出，一旦失敗同屆則不得再提出，若成功同選區不能再參選，這些都有清楚的規定。網路上很多相關的討論。

針對相關的常見問題，黃暐瀚也逐一進行回應。其一為「沒完沒了？」黃暐瀚對此說明，提出罷免是有門檻的（見前段），不是誰說了算？（比如總統直接指定、發動），不可能在沒有民意基礎下，隨意提出。他也舉例，「這次藍營有四立委成案失敗，民進黨17席，全部失敗」。

其二為「少數罷免多數？」黃暐瀚對此表示「50%當選卻被25%罷掉」是這次很多人引用的理論。但其實只有支持者不足者（少數）才會真的被罷掉，只要支持你的人能夠多一票，罷免就會失敗。

黃暐瀚也說明，台灣立委投票率（與總統同天選舉）大約在7成左右，所以所謂「50%當選」，其實也只是得到35%的選票。他也強調「這樣的人如果在上任一年之後，真的被25%給罷掉？應該回頭想想為何一年前還有35%的支持？一年後卻剩下不到25%？消失的10%，跑哪裡去了？」

其三為「浪費錢？」黃暐瀚指出，中選會公布今年公投要花11億，罷免則是一案2千萬。公民權的行使，確實必須付出行政成本，難道因為怕花錢，就改總統八年選一次？或是回到國大代表選總統，選務開銷豈不更少？黃暐瀚也重申「公民權的行使有其門檻，過程必須有行政花費，這是民主國家的必然」。

其四為「罷免沒有意義？」黃暐瀚直言，罷免當然是有意義的，不管成功或失敗，都代表了中華民國的公民：「有權發動直接民權」！並告訴公職人員「一任四年，但不保證可以做完」。就像在我的年代，考上大學也並不保讀四年，如果不上課、不認真，考試沒過被二一，四年一樣唸不完。

黃暐瀚也回顧，中華民國來台灣的這70多年來，許多重大的事件，都對國家與國人，造成了深遠的影響。包含1958年的八二三炮戰（兩岸分治）、1987年的解嚴（黨禁報禁開放、言論自由大開）、1996年的總統直選（對岸打飛彈、展現武統意圖）、2000年的政黨輪替（不只有國民黨可以執政）、2008年的政黨再輪替（兩岸直航交流）、2016年的政黨又輪替（民眾擔心對岸進逼）、2019年的習近平告台灣同胞書40週年談話 提「一國兩制 台灣方案」（反共情緒升高）、2022年的裴洛西事件 對岸朝台灣打飛彈（護台意識高漲）、2025年的立委大罷免。

黃暐瀚表示，每次的重大事件，都會為台灣與中華民國帶來改變。他強調大罷免的意義，不在誰輸誰贏？大罷免的意義，在於中華民國的公民，有權提出「直接民權」，在滿足條件的前提下，用直接民意告訴公職人員，當選雖然有權做4年，但只要公民老闆不滿意，不保證4年一定能做完。這就是大罷免的意義所在。

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