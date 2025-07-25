如何確保美國協防台灣？ 林飛帆點破唯一前提

國安會副秘書長林飛帆接受本報「官我什麼事」專訪，分析中國對台的新型態威脅。（記者陳怡伶攝）

2025/07/25 10:20

〔記者陳昀／台北報導〕中共威權持續擴張，國際情勢日益緊張，台灣如何維持和平現狀，深化台美戰略合作？國安會副秘書長林飛帆接受本報「官我什麼事」專訪指出，唯有展現自我防衛能力的決心與持續強化能力，美國等友盟才可能進一步思考協防台灣，政府正積極強化全社會防衛韌性，今年9月也將推出新版「全民防衛手冊」，確保國人能更從容、熟練地應變各種危機。

被問及如何深化台美戰略合作、確保美國協防台灣的可能性，林飛帆表示，台灣最重要的前提是展現自我防衛的決心，並持續強化自身防衛能力與相關準備，唯有如此，美國或其他友盟國家才有可能進一步思考協防台灣，這也凸顯出全社會防衛韌性的重要性。

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林飛帆指出，為了強化全社會防衛韌性，政府必須做好整體準備，不只是軍方，各部會都必須明確知道各自要扮演的角色，當危機發生時，軍人要履行職責，一般民眾也要具備協助家人與社區的能力，甚至在有餘裕時支援軍人，不分男女老幼，每個人在關鍵時刻都能自助及助人，就是核心概念。

林飛帆舉例說，烏克蘭目前新興的無人機產業，有非常多小型家庭式工廠負責組裝與測試，並將成品提供軍方使用；在俄羅斯發動侵略前，也有居民將家中盤子塗黑、放置於路面，模擬地雷以混淆敵軍，實際上也發揮了防衛作用。除了軍事層面的應對，不少民眾也學習緊急包紮、CPR等技能，成為支援社區的重要角色。

林飛帆說，除了烏克蘭與以色列，歐洲多國也已展開全社會防衛韌性的強化工作，如法國預計向全民發放「生存手冊」，德國則提出建立防空避難設施的具體目標，可見台灣的發展方向與國際趨勢一致，當然背後共同的隱憂是來自威權大國持續挑戰既有國際秩序，以及不斷在軍事上擴張所帶來的風險。

林飛帆強調，當前的準備並非預示危機即將發生，而是為了在未來可能出現的突發狀況時，台灣社會能具備更強的應變能力，更從容、熟練地應變各種狀況。政府正在推廣「消防防災e點通」與「警政服務APP」兩款防災APP，協助民眾查詢住家附近的避難所與急救責任醫院，也支援離線下載，建議民眾平時就要熟悉使用。

最後，林飛帆透露，今年9月，政府將配合921災防演習推出新版「全民防衛手冊」，提供網路版與紙本版，不同於傳統軍事文宣，新版手冊從使用者導向設計，綜整實用、好入手的資訊，例如防災避難包應整備的物資、防災地圖與指引、緊急包紮技術等，同時納入資安防護、APP使用風險、假訊息辨識等內容。

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