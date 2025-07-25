中國是頭號國安威脅！ 林飛帆揭防衛台灣關鍵要素

國安會副秘書長林飛帆接受本報「官我什麼事」專訪，分析中國對台的新型態威脅。（記者陳怡伶攝）

2025/07/25 10:10

〔記者陳昀／台北報導〕國軍「漢光41號」實兵演習甫於上週五落幕，從灰帶應處、灘岸守備到結合城鎮韌性演習，今年的規模與內涵都大幅提升。國安會副秘書長林飛帆接受本報「官我什麼事」專訪坦言，目前最迫切、最大的國安威脅「就是中國」，面對中國持續擴張軍備投資及對我國的新型態威脅，台灣的國防預算有沒有獲得國會充分支持，是全社會防衛韌性能否落實的關鍵，也直接牽動國家安全。

林飛帆指出，今年漢光41號演習是有史以來見軍率最高的一次，幾乎在各地重要街道與戰術位置都能看到軍方實地操演，跳脫以往集中於單一地點的火力展示，而是進入到灰帶應處、灘岸守備，一路到縱深防禦與持久作戰，並擴大後備動員訓練，與過往有明顯區別。

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林飛帆說明，城鎮韌性演習也有所轉變，除事前加強提供民眾避難資訊，也將傳統的民安與萬安演習，整合為「帶狀式」的實地演練，自4月至7月陸續在11個縣市展開實地實景的無劇本演練，從檢傷、救治到後送等流程逐一實作，明年更將推進至「從無到有」的完整演練，以對應實際狀況。

談及台灣當前所面臨的最大國安挑戰，林飛帆直言，「當然直白講就是中國，中國很明確是台灣國家安全的最大挑戰」。他歸納兩大層面，其一是中國對我國政府與軍方的滲透，對政府維持有效運作及機敏資訊的保護都造成衝擊，為因應此類新型態威脅，賴清德總統已提出17項國安策略，防堵過去可能的破口。

其次是軍事層面，林飛帆指出，除了傳統軍機、軍艦擾台行動依然頻繁，中國也展開各種複雜樣態的灰色地帶襲擾，例如海警船越界執法、以掛牌第三國的權宜輪破壞海底電纜，甚至是網路駭侵行動，以及公布我方資通電軍人員資料進行恫嚇等，總合起來已對台灣構成嚴峻挑戰。

因應中國的新型態威脅，林飛帆認為，台灣正面臨資源上的挑戰，中國軍備預算連年增加，即便面臨經濟下行壓力仍持續擴張投資，也可能藉此轉移內部壓力，這對我們來說是非常危險的狀態，當中國花那麼多資源在軍備上，若我們的國軍與整體防衛沒有獲得相對應的支持，將成為國安的重大隱憂。

「我們需要更多國防預算的支持！」林飛帆強調，這不僅仰賴政府的政策引導，也需要國會在預算上給予相應的支持，如果缺乏充分的國防預算作為後援，談再多防衛構想與方向都難以實現。

他提到，從前陣子的丹娜絲風災可以發現，通訊設備與能源備援系統非常重要，政府若要強化相關基礎建設，國會的預算支持就是關鍵，否則相關計畫不太可能繼續推動。

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