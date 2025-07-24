羅廷瑋口誤稱自己是「黑道」 黃捷狂酸：不小心講出真心話

立委黃捷（中）晚間趕抵中六區與罷團「敲羅行動」喊下架不適任立委。（圖：敲羅行動提供）

2025/07/24 23:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市國民黨立委羅廷瑋，今天聲援在德國世大運奪銀的跆拳道台灣隊時，提及自己學過跆拳道，原要強調他還是跆拳道「黑帶」，卻口誤說成自己曾經是「黑道」，立委黃捷在中六區助罷團「敲羅行動」車掃時酸羅廷瑋「不小心講出真心話」。

羅廷瑋今發言挺世大運跆拳道代表隊時發生口誤，提及他也有在學跆拳道，「曾經也是黑道」，對於跆拳道賽事相當關心，經台中市長盧秀燕提醒他有口誤後，已趕緊更正並說，對不起，還加重語氣重說，「我是黑帶」。

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黃捷晚間趕到中六區助陣「敲羅行動」東區同意罷免車掃活動，對羅廷瑋將自己練過跆拳道「黑帶」口誤講成「黑道」，狂酸「可能不是口誤，是不小心講出真心話」，批羅廷瑋在立法院言語粗暴，還在質詢時穿戴全套護具，人民選出的立法委員，不是來耍狠、打人、欺負人的，羅廷瑋還有資格代表台中市民嗎？

黃捷強調，台灣正面對來自中國的各種打壓與挑釁，今天世大運選手在德國獲獎後，中國代表團甚至試圖搶奪我國賀電，這樣的流氓行徑讓人痛心，羅廷瑋種種行為與其立委職責背道而馳，號召選民用選票罷免不適任的立委。

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