為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅廷瑋口誤稱自己是「黑道」 黃捷狂酸：不小心講出真心話

    立委黃捷（中）晚間趕抵中六區與罷團「敲羅行動」喊下架不適任立委。（圖：敲羅行動提供）

    立委黃捷（中）晚間趕抵中六區與罷團「敲羅行動」喊下架不適任立委。（圖：敲羅行動提供）

    2025/07/24 23:36

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市國民黨立委羅廷瑋，今天聲援在德國世大運奪銀的跆拳道台灣隊時，提及自己學過跆拳道，原要強調他還是跆拳道「黑帶」，卻口誤說成自己曾經是「黑道」，立委黃捷在中六區助罷團「敲羅行動」車掃時酸羅廷瑋「不小心講出真心話」。

    羅廷瑋今發言挺世大運跆拳道代表隊時發生口誤，提及他也有在學跆拳道，「曾經也是黑道」，對於跆拳道賽事相當關心，經台中市長盧秀燕提醒他有口誤後，已趕緊更正並說，對不起，還加重語氣重說，「我是黑帶」。

    黃捷晚間趕到中六區助陣「敲羅行動」東區同意罷免車掃活動，對羅廷瑋將自己練過跆拳道「黑帶」口誤講成「黑道」，狂酸「可能不是口誤，是不小心講出真心話」，批羅廷瑋在立法院言語粗暴，還在質詢時穿戴全套護具，人民選出的立法委員，不是來耍狠、打人、欺負人的，羅廷瑋還有資格代表台中市民嗎？

    黃捷強調，台灣正面對來自中國的各種打壓與挑釁，今天世大運選手在德國獲獎後，中國代表團甚至試圖搶奪我國賀電，這樣的流氓行徑讓人痛心，羅廷瑋種種行為與其立委職責背道而馳，號召選民用選票罷免不適任的立委。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播