10萬人湧上凱道催同意票 曹興誠：罷免是愛台與賣台對決

曹興誠在「迎向成功 凱道晚會」宣講致詞說，這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決。（記者王藝菘攝）

2025/07/24 23:17

〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免投票26日登場，反共護台志工聯盟今晚（24日）在凱達格蘭大道舉行「迎向成功 凱道晚會」，主辦方估約有10萬人在場。聯電創辦人、藍委許巧芯罷免領銜人曹興誠說，這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決，大罷免並非民主常態，但面對大政黨在國會背叛國家，只能用「非常態」對付「非常態」。

罷團搶在國民黨罷前之夜的前夕在凱道舉辦晚會，活動晚間7點正式開始，人潮在半小時內就外溢到景福門，主辦方會後估算約有10萬人湧入。活動期間「大罷免、大成功」、「罷免投同意、國家需要你」等口號此起彼落，現場中華民國國旗、台灣獨立旗、同意罷免等旗幟在會場中旗海飄揚。

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曹興誠說，自己與沈伯洋是中共最恨的2個人，「凡是罵我們的，就是親共賣台的」。他認為，今天大家站在這裡，雨這麼大都不走，「因為我們心中有愛、我們愛台灣，今天這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決」。

曹興誠說，騙子國民黨一直在擾亂國會，用暴力強行通過亂七八糟、漏洞百出的法律，這對社會丟了炸彈，讓人民感到對立、不安，藍委天天在立法院丟炸彈，因此要罷免他們。他說，大罷免不是民主社會的常態，但大政黨在國會中背叛國家，只能用「非常態」對付「非常態」。

日前歷經喪母之痛的的民進黨立委沈伯洋哽咽透露，自己6月初原先要與母親吃大餐，但卻遭中國媒體攻擊，他們最後一餐僅吃了路邊的早餐店薯條。他說，他個人的遺憾，是個人生命的傷痕，拜託大家726站出來阻止國家遺憾。

沈伯洋說，台灣人民熱愛自由，300年從來沒認輸過，現在有100多萬人站出來，走到最後一哩路需要更多人。心有所愛，不想讓台灣受害，不想台灣被賣，726請大家走進投票所，蓋下同意罷免那一票；讓台灣的聲音在726、823響徹雲霄。

凱達格蘭大道「迎向成功 凱道晚會」湧入10萬人

群眾無懼風雨湧入凱道，揮舞「大罷免、大成功」高喊口號。（記者王藝菘攝）

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