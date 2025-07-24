為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    10萬人湧上凱道催同意票 曹興誠：罷免是愛台與賣台對決

    曹興誠在「迎向成功 凱道晚會」宣講致詞說，這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決。（記者王藝菘攝）

    曹興誠在「迎向成功 凱道晚會」宣講致詞說，這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決。（記者王藝菘攝）

    2025/07/24 23:17

    〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免投票26日登場，反共護台志工聯盟今晚（24日）在凱達格蘭大道舉行「迎向成功 凱道晚會」，主辦方估約有10萬人在場。聯電創辦人、藍委許巧芯罷免領銜人曹興誠說，這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決，大罷免並非民主常態，但面對大政黨在國會背叛國家，只能用「非常態」對付「非常態」。

    罷團搶在國民黨罷前之夜的前夕在凱道舉辦晚會，活動晚間7點正式開始，人潮在半小時內就外溢到景福門，主辦方會後估算約有10萬人湧入。活動期間「大罷免、大成功」、「罷免投同意、國家需要你」等口號此起彼落，現場中華民國國旗、台灣獨立旗、同意罷免等旗幟在會場中旗海飄揚。

    曹興誠說，自己與沈伯洋是中共最恨的2個人，「凡是罵我們的，就是親共賣台的」。他認為，今天大家站在這裡，雨這麼大都不走，「因為我們心中有愛、我們愛台灣，今天這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決」。

    曹興誠說，騙子國民黨一直在擾亂國會，用暴力強行通過亂七八糟、漏洞百出的法律，這對社會丟了炸彈，讓人民感到對立、不安，藍委天天在立法院丟炸彈，因此要罷免他們。他說，大罷免不是民主社會的常態，但大政黨在國會中背叛國家，只能用「非常態」對付「非常態」。

    日前歷經喪母之痛的的民進黨立委沈伯洋哽咽透露，自己6月初原先要與母親吃大餐，但卻遭中國媒體攻擊，他們最後一餐僅吃了路邊的早餐店薯條。他說，他個人的遺憾，是個人生命的傷痕，拜託大家726站出來阻止國家遺憾。

    沈伯洋說，台灣人民熱愛自由，300年從來沒認輸過，現在有100多萬人站出來，走到最後一哩路需要更多人。心有所愛，不想讓台灣受害，不想台灣被賣，726請大家走進投票所，蓋下同意罷免那一票；讓台灣的聲音在726、823響徹雲霄。

    凱達格蘭大道「迎向成功 凱道晚會」湧入10萬人

    凱達格蘭大道「迎向成功 凱道晚會」湧入10萬人

    群眾無懼風雨湧入凱道，揮舞「大罷免、大成功」高喊口號。（記者王藝菘攝）

    群眾無懼風雨湧入凱道，揮舞「大罷免、大成功」高喊口號。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播