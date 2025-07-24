3颱共舞當前 盧秀燕憂大罷免投票率

盧秀燕（左）陪黃健豪（中）車掃，面對3颱共舞憂投票率。（圖：黃健豪服務處提供）

2025/07/24 23:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕颱風范斯高與竹節草23日先後生成，形成「雙颱共舞」的罕見天氣型態，今又有颱風「柯羅莎」加入成「三颱共舞」。台中市長盧秀燕今陪中五區藍委黃健豪掃街反罷，提及對三颱共舞也很擔心，擔心罷免的投票選舉事務是否受天氣影響，目前颱風對台中沒有直接影響，但憂外圍環流衝擊天氣，「有點擔心投票率」，她說，明天選前最後一天會在她的本命區北北屯區搶救黃健豪。

第9號颱風柯羅莎今下午2時生成，西北太平洋上出現3颱共存情況，中央氣象署預估范斯高颱風明下半天率先減弱，竹節草颱風於周六減弱，柯羅莎則對台灣無影響，但今晚至明天北部慎防豪雨，中南部明天愈晚雨勢愈明顯，周六罷免投票日西半部仍有降雨，尤其中南部留意局部大雨。

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盧秀燕今也提及對3颱共舞的擔心，有持續關注對台中罷免選舉事務是否受天氣影響，她說，目前看起來台灣附近有颱風對台中沒有直接影響，但外圍環流蠻大的，有點擔心衝擊全省各地天氣。

她說，台中今天天氣穩定晴朗，氣象預報明天起可能轉陰轉雨，「她有點擔心投票率」，因大家對反罷免不是很熟悉，因此，她會利用明天最後一天全力衝刺，尤其在她本命區北北屯區，「一定搶救黃健豪」。

盧秀燕肯定黃健豪只擔任1年立委，卻爭取5、6百億預算，讓被擱置4年的中捷藍線可以開工，另協助通過財政收支劃分法修正案，額外幫台中市再爭取262億，每年可以推動增加建設，一定要留下他繼續在立法院幫台中發聲。

盧秀燕喊話，不管週六天氣如何，籲大家都能出門投票，提高投票率，留住好委員。

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