為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣要爭取安全自主的未來 羅冠聰：7/26用選票開拓你們的路

    投票倒數2天，國際關注台灣人民能否罷免親共立委。（記者陳鈺馥攝）

    投票倒數2天，國際關注台灣人民能否罷免親共立委。（記者陳鈺馥攝）

    2025/07/24 23:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免投票倒數2天，國際關注台灣人民能否成功罷免親共立委。流亡海外的前香港眾志創黨主席羅冠聰今日發文表示，台灣還有一項事情是尚未擁有的，即「安全、自主的未來」，希望擁有選票的人，能夠讓阻礙這個未來的立委感受到民意力量，7月26日用選票再次開拓出你們的路吧。

    羅冠聰指出，他不是台灣人，但他知道台灣站在對抗中共的前沿。而中共，則是令無數港人失去自由的元凶。很多人都希望令你相信台灣非常渺小，就像螻蟻般輕易將被巨人輾碎。但他們不知道，相比起中國，台灣擁有中國需要超越美國所需的先進晶片製造技術；擁有能直接影響西太平洋貿易航道的地理位置，全球有3至4成海運貨櫃經過周邊海域。

    羅冠聰細數，台灣擁有健康蓬勃的民主，被《經濟學人》「民主指數」列為亞洲第一；擁有開放多元的公民社會，被自由之家「世界自由報告」列為亞洲第二自由國家；擁有新聞媒體自由，記者毋須重複黨八股文。

    羅冠聰更說，台灣擁有基於民主價值觀連結的國際盟友，不用金錢利誘、威嚇收買；擁有一流的國際觀感，多國人民好感度極高；更重要的是，也擁有一群願意為捍衛國家對抗強權侵凌的人民。

    據分析，在國際討論中，台灣無疑是對華關係最備受關注的議題。台灣未來何去何從？台灣會否因中共的威嚇而退讓？在爭取國際支持時，最大的困難並非倡議缺乏同道共鳴。而是，到底台灣人民是否團結一致對抗中共侵凌？若內部都無法凝聚清楚共識，爭取國際協助便更為困難。

    羅冠聰提醒，在反對中共滲透、增強國防能力、提升民間備戰的議題上，台灣各界一致支持非常重要。如果有政治人物阻攔這些議題的推進，這絕非台灣之福，也是中共樂見。

    他強調，其實台灣還有一項事情是尚未擁有的，即「安全、自主的未來」。希望擁有選票的人，能夠讓阻礙這個未來的立委感受到民意力量，7月26用選票再次開拓出你們的路吧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播